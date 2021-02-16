Полицейские нашли наркотики в малиновом варенье россиянина

В Республике Коми полицейские обнаружили наркотики в малиновом варенье россиянина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России на транспорте.

Установлено, что двое жители Сосногорска и Ухты через интернет купили семена марихуаны, культивировали наркотическое растение, а затем хотели продать. Доставку по точкам должен был организовать житель Княжпогостского района, замаскировав наркотики под посылку.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции задержали курьера. В банке с малиновым вареньем полицейские нашли 29 граммов высушенной марихуаны. Против трех наркодилеров возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, части 3 статьи 228.1 («Незаконный оборот наркотиков») УК РФ.

Один из фигурантов дела арестован, а его подельники находятся под подпиской о невыезде.