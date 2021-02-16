На українському ринку очікується подорожчання вживаних авто

Як повідомляє автопортал “Твоя МАШИНА”, в Україні можуть сильно піднятися ціни на вживані авто, що ввозяться з території Європейського Союзу. Причиною підвищення цін може послужити подорожчання старих машин в самій Європі.

За думкою експертів, в Європі на вторинному ринку за останній рік збільшилися ціни через падіння ринку нових автівок. Своєю чергою, на випуску нових моделей позначилася пандемія COVID-19, яка стала причиною проблем в економіці всіх країн ЄС. Наприклад, в Німеччині продажі нових автівок впали на 30% в порівнянні з 2020 роком. Зазначається, що зростання продажів спостерігається лише в сегменті електрокарів.

Так, за підрахунками аналітиків, зараз мешканці ЄС можуть придбати вживаний автомобіль приблизно на 800 євро дорожче, ніж рік тому.

Зазначається, що найбільше ціни піднялися на A- і B-клас, середній і вище середнього класи – на 3-4%. Зараз середня ціна міських компактів становить близько 11,3 тисячі євро, авто середнього класу – 21,3 тисячі євро, а автомобілі вищого середнього класу – близько 28 тисяч євро. В інших сегментах вторинного ринку автівок подорожчання склало не більше ніж на 2%. А ось фургони та мікроавтобуси навіть подешевшали на 1 відсоток.

Крім того, на 1 відсоток піднялася вартість вживаних машин, які на продаж відвозять з Німеччини до Східної Європи.

: ampercar.com

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