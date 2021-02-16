Увольнение десяти генералов из Росгвардии связали со спецоперацией ФСБ

Увольнение десяти генералов из Росгвардии может быть частью спецоперации ФСБ. Такой версией событий с «Лентой.ру» поделился член адвокатской палаты Москвы и полковник МВД в отставке Евгений Черноусов.

По его словам, ситуация, когда из ведомства в срочном порядке увольняются сразу десять генералов, больше всего похожа на реализацию оперативных материалов спецслужб. «Основываясь на практике, могу сказать, что это оперативная разработка ФСБ. И это был первый этап, а дальше не исключаю, что будут уголовные дела», — рассуждает Черноусов.

Полковник МВД в отставке также полагает, что увольнение может быть последствием возбуждения дела против бывшего замглавы Росгвардии генерал-лейтенанта Сергея Милейко, обвиняемого в мошенничестве более чем на полмиллиарда рублей.