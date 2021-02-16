Лілія Ребрик показала зворушливе фото з чоловіком

Українська телеведуча Лілія Ребрик опублікувала фото з чоловіком Андрієм Диким.

Лілія Ребрик не боїться йти на модні експерименти. Заради ролі кіно і фотосесій Українська телезірка приміряє різні образи і захоплює шанувальників своєю різнобічністю, розповідаючи всі подробиці на сторінці в соціальній мережі. Повідомляє Clutch.

У День закоханих Ребрик опублікувала зворушливий знімок з чоловіком, танцюристом Андрієм Диким, і поміркувала про квіти любові.

“Якого кольору кохання? Навіть класики пишуть «червоне – то любов». Але чи так це? Мені здається, червоний – занадто яскравий, навіть трохи агресивний для кохання. Все ж ❤️ – це тепло, спокій, ніжність, але ж ніяк не агресивність! Хоча….. Якщо коктейль почуттів, емоцій і стан «зриває дах», то червоний найкраще характеризує кохання?..”- почала міркувати Лілія Ребрик.

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Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

: trserial.net.ua

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