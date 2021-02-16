В МИД отреагировали на слова Богдана, что умершего посла Украины в Китае «терроризировали»

В Министерстве иностранных дел прокомментировали заявление экс-главы Офиса президента Андрея Богдана, который заявил, что последние полгода покойного посла Украины в Китае Сергея Камышева «терроризировали увольнением» якобы из-за того, что он «человек Богдана». Об этом сообщает Радио Свобода.

«Не было давления. Смерть Сергея Камышева стала для нас большой потерей», — заявил спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии изданию.

Он добавил, что в ведомстве знали Камышева исключительно как профессионала, который самоотверженно служил Украине. Он сделал много для развития украинских отношений с регионами Азии и Ближнего Востока. Потеря такого человека «стала шоком», говорит представитель.