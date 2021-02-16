Кличко назначил своим советником люстрированного экс-прокурора из свиты Авакова

Киевский городской голова назначил Дмитрия Кавуна (на фото) своим советником по вопросам работы с правоохранительными органами, муниципальной и экономической безопасности. Дмитрий Кавун будет исполнять обязанности советника мэра Киева на общественных началах.

Об этом KV стало известно из распоряжения №48 от 9 февраля 2021 года Киевского городского головы Виталия Кличко.

“Назначить Кавуна Дмитрия Юрьевича советником Киевского городского головы по вопросам работы с правоохранительными органами, муниципальной и экономической безопасности на общественных началах”, – сказано в распоряжении.

Как следует из информации портала “Полиграф”, Дмитрий Кавун с 11 июля 2008 года работал старшим помощником прокурора Малиновского района Одессы. 19 сентября 2008 года біл назначен прокурором города Южный, с 13 мая 2010 года стал прокурором Коминтерновского района Одесской области (ныне Лиманский район, – KV), а с 27 апреля 2011 года заместителем прокурора Одесской области.

В 2012-2014 годах Дмитрий Кавун работал заместителем прокурора Харьковской области. Как сообщает издание “Думская”, после Революции Достоинства Дмитрий Кавун был люстрирован в соответствии с законом “Об очищении власти”. До 2024 года ему было запрещено занимать должности в органах государственной власти.

После увольнения из прокуратуры он стал советником министра МВД Арсена Авакова. Также издание сообщает, что сразу после своего увольнения Дмитрий Кавун подал иск в Киевский окружной административный суд, который принял решение в пользу истца и восстановил его в должности. Издание отмечает, что дело рассмотрели “в турборежиме” за несколько дней.

Также по информации издания Дмитрий Кавун является сыном одноклассника и кума бывшего генпрокурора Виктора Пшонки Юрия Кавуна, который в свое время сделал карьеру в экологической инспекции.

Напомним, в конце января Кличко назначил своим советником по вопросам предотвращения нарушений и преступлений в сфере государственной безопасности сотрудника СБУ Юрия Буркацкого.

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