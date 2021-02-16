Налоговой не дали взыскать имущество «Львовугля» в счет долга

Восьмой апелляционный админсуд отказался удовлетворить апелляцию Офиса крупных налогоплательщиков ГНС и оставил без изменений постановление Львовского окружного админсуда от 27 октября 2020, которой налоговикам было отказано в удовлетворении иска к ГП «Львовуголь» о предоставлении разрешения на погашение всей суммы налогового долга в размере 266,5 млн гривен за счет имущества, находящегося в налоговом залоге.

ГП «Львовуголь» указывало, что его обособленные подразделения находятся в стадии приватизации, а потому отчуждение имущества предприятия в соответствии с нормами действующего законодательства запрещено.

Львовский окружной админсуд обратил внимание на постановление Верховного Суда от 11 декабря 2018 по делу №813/933/15, в котором констатировалось, что мораторий на принудительную реализацию имущества объектов приватизации касается исключительно недвижимого имущества, других необоротных активов, земельного участка госсобственности, на котором расположен такой объект, и при этом мораторий не касается угля и отходов шахтного производства, которые не являются основными фондами, а есть оборотными активами, и к ним могут быть применены меры принудительного взыскания.

Учитывая это, суд отказал ГНС в удовлетворении требований о предоставлении разрешения на погашение налогового долга «Львовуголь» за счет основных фондов предприятия. Что касается других активов, то, как отметил суд, часть из них были освобождены из налогового залога, а другие — уже реализовано. Причем нарушений ст. 92 Налогового кодекса не было установлено, отметил суд.