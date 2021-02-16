В Кремле отреагировали на приглашение Маска к разговору

Предложение основателя компании Tesla Илона Маска главе России Владимиру Путину пообщаться интересное.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Мы сначала хотим разобраться. Вы знаете, что непосредственно президент Путин не использует социальные сети. Лично он их не ведет. В целом, это, безусловно, очень интересное предложение», — сказал он.

Пресс-секретарь руководителя страны-агрессора добавил, что для начала руководству РФ необходимо понять, что именно предлагается, имеется бизнесменом ввиду.

«Сначала проверим все это и потом уже будем реагировать», — резюмировал Песков.