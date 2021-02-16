У столиці 13-річна дівчина випала з 14-го поверху

У Дарницькому районі столиці 13-річна дівчина впала з балкона 14-го поверху. Поліція почала розслідування, передає Магнолія-ТВ.

Сьогодні до столичної поліції надійшло повідомлення про падіння дівчини з висоти на вулиці Княжий Затон, що у Дарницькому районі столиці. На виклик негайно виїхали патрульні, слідчо-оперативна група територіального управління поліції, інспектори ювенальної превенції та лікарі.

За попередньою інформацією, 13-річна дівчинка, місцева мешканка, впала з балкону 14-го поверху. Подія належним чином зареєстрована у Дарницькому управлінні поліції. Після встановлення усіх обставин та проведення першочергових слідчих дій буде надана правова кваліфікація події.

: stopcor.org

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