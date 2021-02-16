Так делают, чтобы избежать штрафа: Порошенко приехал в Раду с частично закрашенными номерами

Бывший президент, лидер фракции «Европейская солидарность» Петр Порошенко приехал на согласительный совет в Верховную Раду на автомобиле с частично закрашенными номерами.

Об этом сообщается в Telegram-канале PavlovskyNews.

На фото видно, что на передних номерах автомобиля Range Rover, припаркованного возле парламента, закрашена белым цветом первая буква. При этом на заднем номере все буквы покрашены черным цветом.

«Вопрос нашего журналиста, почему закрашена первая буква, водитель внедорожника пятого президента оставил без ответа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обычно номера частично закрашивают, чтобы не получать штрафы за нарушение скорости. Камеры автофиксации нарушений не могут зафиксировать номера, на которых отсутствуют какие-то элементы.

Впрочем, за «прикрывание номера» тоже грозит штраф: 170 грн, если нарушение произошло впервые, 255 грн за повторное нарушение, или общественные работы с изъятием транспортного средства.

По данным «24 канала», в открытых базах номеров машин нет информации о данном автомобиле. На странице сайта «АвтоНомера» есть фото с таким же номером на марке автомобиля Mercedes. Именно на таком автомобиле с номерами АА 9342 ОМ Порошенко приезжал к зданию ГБР в июле 2019 года.