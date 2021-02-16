Вакцины от коронавируса: что на самом деле означает 95-процентная эффективность

Эксперты развеяли распространенные заблуждения по поводу уровня эффективности вакцин от COVID-19.

Многие слышали, что эффективность вакцин от коронавируса у Pfizer составляет 95%, у Moderna – 94%, а у Johnson & Johnson – 66%. Но далеко не все понимают значение этих чисел, пишет LiveScience.

«Я считаю, что людям важно понимать, что это чрезвычайно эффективные вакцины. Они намного эффективнее, чем вы думаете», – говорит вирусолог из Университета Дрю в Нью-Джерси Брианн Баркер.

Одним из распространенных заблуждений является то, что эффективность на уровне 95% означает, что в клинических испытаниях Pfizer заразились коронавирусом 5% испытуемых. И это является самой грубой ошибкой. Фактически процент вакцинированных людей в исследованиях Pfizer (и Moderna), которые заразились COVID-19, был примерно в 100 раз меньше этого показателя – 0,04%.

На самом деле 95% означают, что у вакцинированных людей риск заражения коронавирусом был на 95% ниже в сравнении с контрольной группой, не получившей вакцины. Иными словами, у вакцинированных людей в клиническом испытании Pfizer вероятность заражения COVID-19 была в 20 раз ниже, чем у контрольной группы.

«Это делает вакцину одной из самых эффективных вакцин, существующих на данный момент», – говорит Баркер.

Для сравнения, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), двухдозовая вакцина против кори, эпидемического паротита и краснухи (MMR) на 97% эффективна против кори и на 88% – против паротита. Вакцина от сезонного гриппа эффективна на 40-60% (меняясь из года в год из-за новых штаммов), но она все же смогла предотвратить примерно 7,5 млн случаев гриппа в США в течение 2019-2020 годов, согласно CDC.

Другой вопрос состоит в том, что именно подразумевалось под «случаями COVID-19». И Pfizer, и Moderna определяли случаи коронавируса, как наличие хотя бы одного симптома и положительный результат теста на вирус. Johnson & Johnson определяла «случай коронавируса», как наличие положительного теста и хотя бы один умеренный симптом (отдышка, аномальный уровень кислорода в крови или аномальная частота дыхания) или как минимум два легких симптома (температура, кашель).

Баркер предупреждает, что сложно сравнивать эффективность вакцин Johnson & Johnson, Pfizer и Moderna, поскольку клинические испытания проводились в разных географических регионах с разными популяциями и в разное время.

«Например, было больше людей с британским штаммом коронавируса во время испытаний Johnson & Johnson, чем во время тестирования Moderna», – подчеркивает эксперт.

Ни в одном из испытаний не рассматривались бессимптомные случаи коронавируса. В это же время, во всех трех испытаниях использовалось второе, потенциально более важное определение «случаев». Важнейшей задачей для всех вакцин остается защита людей от худших последствий COVID-19: госпитализации и смерти. Поэтому Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson измерили эффективность своих вакцин против тяжелых случаев (серьезные нарушения сердечного ритма, частоты дыхания, потребность в кислороде, госпитализации в реанимацию, дыхательную недостаточность и смерть).

Все три вакцины оказались на 100% эффективными в предотвращении тяжелого течения болезни через 6 недель после первой дозы (для Moderna) или через 7 недель для Pfizer и Johnson & Johnson.

«Нам невероятно повезло с тем, насколько эффективны эти вакцины», – подытожила Баркер.