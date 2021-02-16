Банда уголовников, казнокрадов и коррупционеров засела в Московском областном суде: резонансные документы

15 млн. руб. передали решальщики Замышляев и Шмаков составу судей под председательством Меншутиной Е.Л. за решение по хищению земельного участка стоимостью более 1 млрд. руб.

06 июля 2016 года решением апелляционной инстанции Московского областного суда (дело №33-10873/2016) было вынесено беспрецедентное решение апелляционной инстанции, отменившее решение первой инстанции, по абсолютно беспредельной претензии гражданина Маркаряна И.И., удовлетворив претензии последнего на земельный участок стоимостью более 1 млрд. руб. в самом элитном поселке России Майндорфе (на территории санатория Барвиха).

В чем же суть вынесенного решения и происходящего.

Начнем с первой инстанции.

09 декабря 2015г. и 10 декабря 2015г. в Одинцовский районный (городской) суд от истца Маркаряна И.И. поступило два идентичных исковых заявления к владельцу земельного участка с требованием провести госрегистрацию Договора купли-продажи земельных участков от 10 декабря 2012г.

Первый иск попал к судье Павловой И.М., второй иск слушался в составе судьи Москвина К.А.

Юристы ответчика, пришедшие на заседание первой инстанции, с удивлением увидели договор трехлетней давности, по которому владелец должен сначала передать участок Маркаряну И.И., а затем Маркарян И.И. будет рассчитываться в рассрочку всего 500 млн. руб. Данное условие по передаче вперед объекта в сделках с недвижимостью само по себе исключительно, особенно с элитными участками да еще с таким дисконтом.

Насколько элитным является этот участок и насколько несуразна цена в 500 млн. руб. в рассрочку показывает оценка, проведенная в 2013г.:

Также предъявленный стороной истца договор купли-продажи был подписан черными чернилами с обеих сторон, что иногда позволяется на Западе, но в России договоры подписывают синими чернилами. Во многих инстанциях просят переподписать, если видят подпись, выполненную черными чернилами. Это знают нотариусы, юристы, любые официальные лица.

Таким образом, на данный момент все внешние признаки говорят о мошенничестве:

Владелец участка отрицал подписание подобного договора и даже знакомство с истцом – Маркаряном И.И. Юристы ответчика указывали на многочисленные нестыковки в позиции истца. Тем не менее, судья Павлова колебалась, проводила слушания.

03 февраля 2016г. судьей Павловой было вынесено решение в пользу ответчика, в иске Маркаряну И.И. было отказано.

Однако, если посмотреть по сути, судья Павлова должна была оставить иск без рассмотрения (обратное как раз позволило истцам пойти в апелляцию), кроме того с точки зрения процессуального права само решение было составлено халатно и не содержало в себе обстоятельных и обоснованных доводов.

Колебания Павловой и почему таким опытным судьей было вынесено решение, которое фактически обеспечило легкость его обжалования в следующей инстанции, будут объяснены позже.

Второе судебное рассмотрение у судьи Москвина закончилось тем, что исковое заявление оставлено без рассмотрения.

Представителями Маркаряна И.И. естественно была подана апелляционная жалоба.

Рассмотрение перенеслось из городского суда г.Одинцово в Московский областной суд.

На заседания апелляционной инстанции приходит ответчик и владелец участка, дает пояснения об отсутствии знакомства с Маркаряном, не подписании договора, также сдает подписи на экспертизу, показывает суду, что даже визуально его подпись отличается от подделки на договоре купли-продажи участка.

Судом 06 июня 2016г. назначается экспертиза в АНО ЦСЭ «Правое дело», эксперт «Чадков Н.В.» с целью установления ответчиком ли поставлена подпись на договоре купли-продажи.

На следующем заседании 07 июля 2016г. судья Меншутина Е.Л. оглашает, что экспертом установлено, что подпись выполнена ответчиком, соответственно суд удовлетворяет иск Маркаряна в полном объеме.

07 июля 2016г., на следующий день после беспредельного решения апелляционной инстанции, владельцем земельного участка было написано заявление о возбуждение уголовного дела по факту хищения участка на имя Заместителя Генерального прокурора РФ В.В. Малиновского (курирующему Центральный Федеральный Округ). В заявлении были перечислены упомянутые выше факты очевидного мошенничества. Также, стало очевидно, что мошенники не только подделали договор (чем фальсифицировали доказательства в суде), но также и коррумпировали судебную инстанцию – Московский областной суд.

Учитывая, что часть данных статей УК РФ является подследственностью Следственного комитета РФ, а также высказанные подозрения в участии в преступной группе спецсубъектов – адвокатов и судей, заявление владельца земельного участка в августе 2016г. отправлено заместителем Генерального прокурора Малиновским В.В. в Следственный комитет РФ для принятия процессуального решения. Следователи Следственного комитета РФ совместно с управлением «П» ФСБ, открывают дело оперативного учета для проверки фактов нарушения закона, указанных в заявлении владельца участка.

С этого момента оперативные службы ФСБ России ставят на контроль телефоны, почтовые ящики предполагаемых злоумышленников, группы наружного наблюдения берут под контроль основных фигурантов мошенничества. В рамках ОРД сотрудники ФСБ и СК РФ получают данные с телефонов мошенников, данные IP-соединений, электронной почты, в том числе с защищенных корпоративных серверов, которыми пользуются злоумышленники. Сопоставление данных позволило оперативной группе Управления «П» ФСБ установить не только участников преступной группы, но и роли каждого, а также прочие детали совершенного мошенничества.

Начнем с организатора хищения. Им оказался Игорь Владимирович Елисеев – юрист, сотрудник компании NRG Consult, который каким-то образом получил образцы подписи владельца элитного земельного участка, обеспечил подделку договора и решил мошенническим способом с помощью команды юристов и судебных «решальщиков» похитить участок у законного владельца.

Договор купли-продажи впервые появляется 13 октября 2015г. в сообщении электронной почты от Елисеева И.В. направляется своему помощнику Ханукаеву Михаилу. Направляется без пояснений. Видимо по итогам некого предварительного совещания злоумышленников. Затем Елисеев И.В. готовит текст судебного иска по истребованию участка из законного владения и направляет Ханукеву.

Поиск «решальщиков», которые могут коррумпировать первую судебную инстанцию в Одинцово, Елисеев Игорь поручает Ханукаеву. Вот отчет о встрече Ханукаева с потенциальными претендентами:

Злоумышленники договариваются с некой Еленой Васильевной Ли, которая заверяет их в том, что может обеспечить нужные судебные решения в данной судебной инстанции.

Обсуждают условия сотрудничества:

Елена Ли говорит, что ее услуги стоят 50 тыс. долл. плюс «дополнительные» услуги – очевидно речь идет о взятках судьям. Обратите внимание в переписке обсуждаются детали: «Она покажет наш иск и ей скажут пройдет эта сумма или нет». То есть судьи должны сами назвать цену после просмотра иска.

А вот в этом сообщении ответ на вопрос зачем подавать два идентичных иска (помните, что мошенники на первую инстанцию отправили два иска, которые попали к двум разным судьям), это как раз механизм, предложенный Еленой Ли именно для попадания «куда нужно» (цитата).

Обратите внимание Елена Ли берется решить вопрос и во второй инстанции, что «тарифицируется дополнительно» (цитата).Паспорт Елены Ли, отправленный для оформления доверенности Елисееву Игорю:

Елена Васильевна Ли – обращайтесь, покупка судей Одинцовского городского суда и не только.Елена Ли действует совместно с помощницей – Светланой Игоревной Евтушенко. Именно Евтушенко подписывается договор на юридические услуги с истцом со стороны Елисеева И.В. – Маркаряном И.И.

Вот договор:

Мошенники приходят к окончательным договоренностям: Елена Ли получает 50% аванс за свои услуги (1 млн. руб.), дает расписку на эти средства, денежные средства для судей должны быть заложены в ячейку, оговариваются условия доступа в ячейку – очевидно это предъявление «правильного» судебного акта.

Вот и расписка в получении 1 млн. руб. За Елену Ли ее подписывает ее сообщница – Светлана Игоревна Евтушенко, уроженка города Харькова.

И вот, когда необходимые формальности завершены – получены договоренности от судей, подписаны необходимые договоры, злоумышленники начинают действовать.

Ханукаев отчитывается перед Елисеевым 9 декабря 2015г., что первый иск подан, на следующий день злоумышленники планируют подавать второй, «ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ ШАНС «ПРАВИЛЬНОГО» РАСПРЕДЕЛЕНИЯ» (цитата).

Мошенники действуют по этому плану, второй иск отправлен 10 декабря 2015г.

Далее, Елена Ли определяет к кому подан иск и сообщает Елисееву через Ханукаева, как необходимо действовать. Осуществляется полная координация с судьями Одинцовского городского суда, подача нескольких исков, один возвращается, другому дается ход, обсуждается с судом содействие в уведомлении и т.д.

Мошенники настолько уверены в своей безнаказанности, что обсуждают все детали по электронной почте, правда защищенной по всем правилам. Электронная переписка хранится не на серверах различных коммерческих почтовых служб, а на корпоративных серверах с ограниченными правами доступа. Тем не менее, в соответствии с последними изменениями в законодательстве, инициированных Ириной Яровой, правоохранительные органы имеют доступ ко всем серверам в интернет-пространстве.

Елена Ли в переписке по электронной почте обещает Елисееву, что получит положительное решение «в феврале». Теперь, когда со стороны суда у Елены Ли есть понимание о нужном мошенникам решения, злоумышленники обсуждают, когда основные средства, предназначенные для судей, будут заложены в ячейку.

Игорь Елисеев настаивает, чтобы средства были заложены «за десять дней до основного заседания».

Основное заседание назначено на 3 февраля 2016г. Мы уже знаем, что суд отказал в иске Маркаряну И.И. Вот переписка мошенников по этому вопросу 4 февраля 2016г.

За кадром для мошенников осталась беседа судьи Павловой с оперативниками МВД Одинцовского ГУЭБиПК, куда было направлено заявление со стороны ответчика по проверке заявления о хищении земельного участка. В рамках проверки фактов, указанных в заявлении, оперативники 5го отдела ОРЧ ГУЭБиПК МВД по г.Одинцово посетили И.М. Павлову и дружески порекомендовали не шутить с решением. Судья И.М. Павлова вскоре собиралась на пенсию и заканчивать свой жизненный путь коррупционным скандалом не решилась, прислушалась к совету. Учитывая вынесенное решение по отказу от удовлетворения исковых требований уголовное дело в г.Одинцово возбуждено не было.

Мошенников неудача нисколько не остановила. Елисеев Игорь обычно до приторности вежливый, не сдерживает эмоций и пишет матом Ханукаеву свое мнение по поводу результатов его работы по подкупу судей в Одинцовском городском суде.

Елисеев Игорь на этот раз начинает поиск решальщиков для подкупа судей следующей инстанции – апелляция в Московском областном суде. Оставим его пока с этим и остановимся на персоне Маркаряна Ивана Ишхановича.

Вдруг Маркарян И.И. это реальный покупатель, а Игорь Елисеев просто его юрист, который немного переусердствовал для получения результата.

На самом деле Маркарян И.И. это один из сотрудников на предприятиях Елисеевых. В 2016г. Маркарян И.И. проходил обвиняемым по уголовному делу о подделке акцизных марок, так как ранее являлся начальником цеха по разливу коньячных вин, принадлежащего семье Елисеевых. Как же такому небольшому человечку Елисеевы доверили столь важную роль, а если он и вправду решит потом владеть участком. Вот выиграет Игорек все суды и останется Маркарян с земельным участком стоимостью в 1 млрд. Чтобы подстраховаться организатор преступной группы Игорь Елисеев подписывает у Маркаряна еще один договор купли-продажи, на этот раз Маркарян является продавцом участка. И продает он компании, где директором является … Ханукаев Михаил – другой участник преступной группы. Естественно договор подписывается задним числом – 1 декабря 2015г. Маркарян еще не владел данным участком, но уже его продал, чудеса эквилибристики мошеннического склада ума Игорька Елисеева.

Маркаряна И.И. сами Елисеевы держат в «черном» теле. Поручение о подписании любых документов даются Елисеевым даже не напрямую, а через своего помощника Ханукаева, который

Вот примеры:

На просьбу Маркаряна И.И. дать ему оригинал договора Елисеев И.В. отвечает отказом, скорее всего Маркаряна используют втемную, сказав ему, что договор реально подписан продавцом.

Обратите внимание, что Маркарян просит у Елисеева оригинал договора именно для проведения экспертизы – хочет сам убедиться.

Еще из любопытного, мошенники сами не знают, сколько они изготовили этих подделок. Пытаются узнать друг у друга сколько оригиналов договора у них есть. Ханукаев пишет, что один оригинал у него, на что Елисеев спрашивает: «еще два есть?».

При этом даже после проведения судебной экспертизы в апелляционной инстанции, Маркарян не верит и просит прислать ему эту экспертизу:

Маркарян И.И. правильно делает, что находится «на измене», если что ему первому отвечать. Игорек Елисеев тут же займет позицию, что он не в курсе, а Маркарян просто его нанял просудить договор. Однако по этим данным мы видим, что в центре этого мошенничества именно Елисеев Игорь, а Маркарян всего лишь соучастник.

Возвращаемся к попыткам Елисеева коррумпировать апелляционную инстанцию – Московский областной суд. Поспрашивав у знакомых находит отклик у Замышляева Дмитрия Владимировича. Замышляев Дмитрий Владимирович – президент Молодежного Союза Юристов РФ, кандидат юридических наук, доцент. Замышляев сообщает Елисееву Игорю, что обладает необходимыми связями для покупки нужного Игорю решения суда.

Замышляев работает не один, в связке с ним еще один персонаж, который и осуществляет всю черновую работу по покупке судебного решения. Это Шмаков Александр Геннадьевич. Шмаков ранее был вице-президентом Молодежного Союза Юристов, через эту организацию видимо и познакомились эти «решатели».

В этот момент и формируется преступный замысел по подкупу судей Московского областного суда. Встреча 7 апреля 2016г. в офисе Игоря Елисеева по адресу 2-ой Верхний Михайловский проезд, дом 8, корпус 2, компания NRG Consult.

Александр, фигурирующей в переписке Елисеева Игоря и Замышляева Дмитрия это Александр Шмаков. Александр Геннадьевич Шмаков бывший вице-президент той же организации, где в данный момент Замышляев работает руководителем – Молодежный Союз Юристов. Видимо там они и познакомились.

Замышляев контролирует ход судебного дела хищению земельного участка через своего приятеля Шмакова.

Переписка Замышляева Д.В. и Шмакова А.Г. (с 05.06.2016 по 06.07.2016) говорит сама за себя. Мошенники в открытую обмениваются следующими действиями судей Московского областного суда, очевидно владея информацией, которую никак кроме как коррупцией не объяснить.

В сообщениях чувствуется некоторая нервозность, но в итоге Шмаков А.Г. направляет Замышляеву Д.В. победное «Массаракш!». Обратите внимание, как уверенно Шмаков отвечает Замышляеву на сообщение от 04 июля 2016г. (за два дня до суда) «А вынесение в среду будет, пока не понятно?». Ответ Шмакова лаконичен и четок: «Будет». Значит судья уже подтвердил мошенникам, что выполнит свою часть сделки точно и в срок.

И злоумышленникам действительно это удалось, судья Меншутина Е.Л. вынесла именно то решение, за которое заказчиками было заплачено 15 млн. руб.

Вот и переписка про оплаченное решение, где Шмаков подтверждает Замышлеву стоимость:

На сообщение Шмакова от 12 апреля 2016г. «Все под контролем: 10 и 5» Замышляев отвечает: «Ясно. Идем по согласованному плану».15 млн. руб. это примерно 250 тыс. долл. было уплачено преступниками судьям Московского областного суда за решение, позволяющие похитить земельный участок стоимостью более 1 млрд. руб.

На подхвате у Шмакова его сотрудник Кошелев Алексей, который и осуществляет прямое взаимодействие с судьями апелляционной инстанции.

Суд не выбрал организации, которые предлагали мошенники, но учитывая, что суд и так был коррумпирован, то обычно у судей есть свои- карманные эксперты, которые делают экспертизу «под ключ», обеспечивая нужные судебные решения. В данном случае экспертиза судом была назначена в АНО Центр Судебных Экспертиз «Правое дело».

Однако у Шмакова и Кошелева ощущается некая нервозность в обсуждении кандидатур экспертов, еще бы – попадание к любому не ангажированному эксперту означает провал всей махинации.

Однако после получения заверения от судей в вынесении решения нервозность сменяется наглым бахвальством.

Злоумышленники, вдохновленные успехом с коррумпированием судейского состава в Московском областном суде, пробуют подкупить и кассационную инстанцию.

Замышляев Дмитрий обсуждает это в смс-переписке с Александром Шмаковым. Шмаков утверждает, что все под контролем.

Однако мошенники не знают, что сотрудники управления «П» ФСБ России провели беседу с руководством кассационной инстанции, показав данные оперативной разработки, установившие факт использования судебных процедур для целей хищения земельного участка, и порекомендовали не идти по коррупционному пути их коллег из апелляции. После этого кассационная инстанция в первом же заседании отменила проплаченное мошенниками решение предыдущей инстанции.

Тем не менее, злоумышленникам удается, использовав сотрудников Росреестра, перерегистрировать участок на Маркаряна.

О возможности перерегистрации Замышляев Д.В. пишет Елисееву И.В. в следующем письме:

Перерегистрацию удается провести по плану Замышляева-Елисеева и вот долгожданная выписка из реестра, полученная мошенниками.

Круг замкнулся – это уже не просто покушение на мошенничество, как в случае с первой инстанцией в Одинцово, это уже реализованная и законченная мошенническая схема.

По сведениям из правоохранительных органов в ближайшее время ожидаются аресты членов преступной группы Елисеева И.В., Маркаряна И.И., Ханукаева М.М., Шмакова А.Г., Замышляева Д.В. и других. В ходе допросов организаторов и участников преступной группы следствие планирует установить коррупционные связи с судейским корпусом, чиновниками Росреестра, а также прочие детали совершенного крупного мошенничества.

В процессе анализа телефонный переговоров и смс-переписки Игоря Елисеева следователи вышли еще на один эпизод с покупкой судебного решения за 110 тыс. долл., при этом в процессе торга судья решила «удвоить», так как «дело очень скользкое».

Этот суд состоялся 29 июня 2016 года, заседание по всей видимости в 16.00.

В переписке упомянуты некий «Валера» и «папа», это брат Игоря – Валерий Владимирович Елисеев и отец – Владимир Викторович Елисеев.

Взяв в разработку номер с которого велась переписка было определено, что данный абонент общается и со старшим Елисеевым. Деньги возит Игорь.

Получается в покупке различных судебных решений участвует вся семья Елисеевых. Абонент, который для них покупал это судебное решение на настоящий момент не установлен. В базе данных сотовой компании есть только его имя и отчество: «Василий Михайлович». Однако следствие только начинается.

Похоже речь идет о крупной и разветвленной банде преступников, использующих судебные процедуры для различного рода хищений.

Основные участники мошенничества:

Елисеев Игорь Владимирович – организатор хищения.

Ханукаев Михаил Маратович – ближайший помощник Елисеева И.В., соучастник хищения.

Маркарян Иван Ишханович – соучастник хищения, подписант поддельного договора купли-продажа земельного участка, истец в судебных процедурах.

Замышляев Дмитрий Владимирович – соучастник хищения, организатор покупки судебного решения в Московском областном суде, вынесенном судьей Меншутиной Е.Л. (№ 33-10873/2016)

Шмаков Александр Геннадьевич – соучастник хищения, исполнитель покупки судебного решения в Московском областном суде (№ 33-10873/2016).

Алексей Валерьевич Кошелев – участник подкупа судей в Московском областном суде (№ 33-10873/2016).

Елена Васильевна Ли – организатор покушения на коррупцию судей Одинцовского городского суда (судья Павлова И.М. дело № 2-1324/16, судья Москвин К.А. № 2-1748/16).

Светлана Игоревна Евтушенкова – соучастника Е.В. Ли в организации попытки подкупа судей Одинцовского городского суда.

Редакция будет информировать читателей о ходе следствия по данному имеющему все признаки стать очередным громким коррупционным уголовным делом.