Витренко предложил Кабмину устроить «чистки» в «Нафтогазе»: всплыли скандальные детали

Временно исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с предложением уволить руководство НАК «Нафтогаз Украины», которое возглавляет Андрей Коболев, и прекратить контракты с членами Наблюдательного совета компании.

Об этом сообщает Lb.ua со ссылкой на письмо Витренко Шмыгалю от 12 февраля, которое есть в распоряжении издания.

По словам Витренко, есть несколько оснований для такого решения:

Витренко предлагает провести аудит эффективности деятельности НАК «Нафтогаз Украины» и всех предприятий, входящих в группу.

Как известно, уволить главу НАК может лишь Наблюдательный совет НАК, который сейчас состоит из 5 действующих членов — 2 от государства и 3 независимых. Однако собрание акционеров, которым является Кабинет министров, может досрочно прекратить полномочия всего состава Наблюдательного совета или некоторых его членов и назначить новый состав или отдельных членов этого органа.