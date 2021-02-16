В Испании выпустили чай со вкусом конца света

В Испании рекламное агентство Niiiiice создало линейку чаев с различными вкусами, символизирующими конец света. Об этом пишет Creative Review.

Создатели рекламной кампании отмечают, что идея чаев со вкусом «апокалипсиса» родилась из попытки высмеять конец света, при этом сделав его последние моменты более приятными.

Лозунгом проекта стал слоган «Наслаждайтесь неизбежным», а в ассортимент вошли чаи Pandemic Chill (с лимоном и имбирем), Meteor Calm (с валерианой), Nuclear Detox (с ванилью и корицей), Peace Invasion (с лавандой и гибискусом) и Mint Wildfire (с мятой и розмарином).

«Новая ядерная война, полярная оттепель, цунами, даже амеба, поедающая мозги – все звучит как небесная музыка с теплой чашей в руках», — говорится в рекламе чая.