Вітчизняний виробник представив новий вахтовий автомобіль

Як повідомляє SpecMachinery.com.ua, компанія InterCargoTruck з Черкас створила вахтовий автомобіль на повнопривідному шасі Renault Trucks К.

Модель спеціально розроблена для важких умов експлуатації.

Машина оснащена всілякими блокуваннями диференціалів, посиленою рамою і мостами, трисекційний переднім бампером, а фари головного світла заховані за гратами. Під бампером ховається сталева захист радіатора. У салоні кузова-фургона встановлено близько трьох десятків комфортабельних пасажирських крісел.

Для того щоб потрапити всередину кузова, в розробили рухливу нижню сходинку, яка не боїться ударів.

: specmachinery.com.ua

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