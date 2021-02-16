Сценарист Телебачення Торонто Капица заявил, что его побил депутат Киевсовета Богатов

Сценарист Телебачення Торонто и стендапер Влад Капица заявил, что его избил депутат Киевского городского совета от Голоса Константин Богатов.

В своем Facebook Капица написал, что депутат присутствовал на стендап-шоу в киевском кинотеатре Братислава 14 февраля, и ему не понравилась ненормативная лексика в выступлении. По словам самого Капицы, об этом предупреждали заранее. Богатов потребовал остановить выступление, после чего напал на стендапера.

«…Он бьет меня по лицу, попутно задевая телефон, которым я снимал его. Телефон вылетает, видео выключается, но часть сохраняется. Затем я блокирую следующий удар, ловлю его и отталкиваю. Это буквально произошло за секунд 20… Сбежались люди. Еще побыковал, попрыгал к нам, и начал затирать что-то о культуре и доказывать нам, что мир не такой, как должен быть, а он знает, как должно быть», — прибавил Капица.

По его словам, у него остался синяк, сломанные очки и ободранная кожа на руке, а депутата в конце концов вывел из зала полицейский.

Как сообщает пресс-служба Телебачення Торонто, в понедельник, 15 февраля, Богатов извинился перед Капицей и заявил, что применять силу было «нецелесообразно».

Обновлено в 21:53. В партии Голос заявили, что действия депутата были недопустимыми, принесли извинения стендаперу и пообещали дать оценку действиям Богатова в ближайшее время.

По данным движения Честно, Константин Богатов в 2015 году прошел в Киевсовет от партии Самопомич. В 2018-м, после скандала с выделением земли семье однопартийца, из Самопомочи исключили четырех депутатов, после Богатов с еще 17 депутатами вошли в депутатскую группу Киевская команда Сергея Гусовского.

В 2017-м Богатов попал в число прогульщиков Киевсовета. Честно сообщает, что в течение этого года он не голосовал на сессионных заседаниях в 61% случаев, пропустил 31% комиссий и 25% заседаний.

В 2015-м входил в общественный совет Нацкомиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммуслуг, является бизнес-партнером бывшего регионала Сергея Тигипко, сооснователем компании ООО Саликс Энерджи и ОО ОД Почайна.

В 1994 году депутат закончил Донецкий государственный университет и получил диплом экономиста с отличием.