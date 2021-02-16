Внимание мошенник! Постольников Антон Александрович сбежал от правосудия и ищет очередных жертв

Антон Постольников – яркий пример афериста, который наслаждается жизнью под жарким солнцем заграницы, в то время как должен сидеть за решеткой.

Мошенник, выдающий себя за эксперта и гуру в разработках финансовых технологий создал компанию «Стрит Кар», а потом получил возврат НДС на сумму свыше 11 миллионов рублей за машины, которые он, похоже, даже не проплачивал. За махинации с налогообложением он объявлен в международный розыск и на родине ему грозит 15 лет тюрьмы. Поэтому три года назад он шустро улетел в США, а именно в Калифорнию, при этом незаконно прихватив с собой детей от первого брака. Что известно мошеннических схемах Постольникова и связях с семьей известного одиозного правоохранителя Александра Смирнова.

«Успехи» и «популярность» Постольникова: что известно об одиозном бизнесмене-мошеннике

Антон – весьма и весьма пафосная личность, которая мнит и позиционирует себя экспертом и разработчиком в теме финансовых технологий. Только вот реальность круто отличается от такого позиционирования. Так, на популярном ресурсе Spark.ru у этого пафосного предпринимателя, бизнес-гуру и спеца по венчурным инвестициям Постольникова есть собственный блог, правда как-то выглядит все более чем печально. На его единственный в блоге модный материал «об экономике совместного потребления, причинах ее роста и рисках с точки зрения инвестиций», как-то реакций – полный ноль. За четыре месяца меньше 200 просмотров, ноль комментов, ноль репостов… Ну, настоящий эксперт…

В общем, тоска полная…

Что касается активности в социальных сетях, то здесь штиль. К примеру, страница Постольникова на ФБ «покрывается пылью»: профиль неактивный или же доступен только для близких, хотя вряд ли. Последнее фото профиля от 14 июля 2019-го с картинкой моря.

Кто такой Постольников Антон: факты из биографии

Родился в России, обучался в Соединенных Штатах Америки. Он представляется экспертом, который создавал финансово-технические проекты для российского рынка, теперь же переключился на иностранные бизнес-просторы. Именно такие истории впаривает окружающему миру этот мошенник. Факт остается фактом, Постольников настоящий сказочник и печально, что некоторые ведутся на его красноречивые речи.

Самое смешное, что впросак попадают даже некоторые СМИ, которые по незнанию размещают публикации Постольникова, как эксперта всея Руси.

Вот несколько примеров таких шедевров:

Свою успешную и прибыльную карьеру Постольников начал в Питере, как и его дядя Александр Смирнов, всю жизнь проработавший в правоохранительных органах на руководящих должностях. Именно такие семейные связки помогли Антошке «встать на ноги».

В начале 2000-х он вместе с женой дяди – Еленой Смирновой создали такое себе «Бюро кредитных историй» в Санкт-Петербурге. Бизнес провалился, дело не выгорело. После такого провала Постольников укатил учиться уму разуму в далекие Соединенные Штаты Америки, а когда «поумнел» вернулся на родину и с азартом взялся за автомобильный бизнес. Так, в 2008-м он с товарищем Петей Тиньгаевым организовывают совместное предприятие «БелАвтоТрейд» по продаже авто, а также становятся дилерами Volkswagen. Немного позже у Антона становится на 12,5 % акций больше, нежели у Тиньгаева, но буквально через год Постольников сворачивает ласты и уходит из этого общего бизнеса с такой себе «небольшой» компенсацией от партнера в размере 315 милллионов рубасей. Неплохо так, не правда ли?

ООО «Стрит Кар» — главное коррупционное детище Постольникова

Чем дальше, тем жаднее становится Антошка. Делиться он не любит, поэтому решил далее действовать самостоятельно. В 2013-м году Постольников открывает собственную компанию «Стрит Кар», при этом рекламирует ее весьма оригинально. Он позиционирует её как «стартап по круглосуточном прокату машин в Питере». Как рассказывал сам Постольников, он инвестировал в этот проект 150 000 000 рублей. В автопарке были 70 машин марок Volkswagen и BMW.

Но и здесь не выгорело…

Даже больше – эта компания стала главным фиаско в карьере Постольникова: были раскрыты огромные налоговые аферы дельца и он сбежал из страны на другой конец мира. А также сразу занялся ликвидацией своего «Стрит кара».

Что известно о налоговых махинациях Постольникова: не зря же чувак слинял из России в США

Не так давно в Петербурге следственным комитетом вместе с работниками экономической полиции были проведены масштабные обыски в госкомпаниях, связанные с деятельностью одиозного коммерсанта Антона Постольникова, который числится в розыске. Причина розыска – уголовное дело по теме мошенничества и неуплаты налогов. Этот петербургский товарищ числится в международном розыске.

По данному делу уже допрошены лица, озвучившие административные связи с бывшим сотрудником питерского ГУВД и первым замом министра юстиции России Александром Смирновым. Смирнов тот еще аферист, в 2014-м ему пришлось уйти из Минюста по причине огромного количества коррупционных скандалов, находящихся в зоне его должностной ответственности.

Так, согласно допросам и показаниям от 21.12.2020, следователи ГУ МВД в Питере и Ленинградской области провели обыски в ПБ «Технолоджи» и «Медиа группа «Экспресс Сервис». Данные процессуальные действия проводились согласно уголовке, которую возбудили еще в далеком 2017-м по статьям «Мошенничество», а также «Уклонение от уплаты налогов». Что примечательно, в этом деле расследовались декларации, показывающие данные по оплате налогов на прибыль и НДС фирмы Постольникова «Стрит Кар». По мнению правоохранителей, из-за махинаций руководства этой шарашкиной конторы государство не досчиталось десятков миллионов рублей.

Интересно, что как только Постольников прознал об уголовном преследовании, как только запахло «жареным», он сразу же избавился от компании и ликвидировал ее. Но этого ему оказалось мало и быстренько «отлетел» в далекие страны, а именно в США. При этом он прихватил незаконно своих детей от первого брака. Как считают оперативники, сейчас они все вместе живут в Калифорнии. Сам же великий махинатор также находится в международном розыске. В общем, весело-задорно-богато живет товарищ Постольников.

Как сообщило издание NovostiUa, половина уставного капитала ПБ «Технолоджи» досталось Елене, жене б/у первого зама минюстиции Смирнова. Как оказалось, данная компания занималась разработкой программного обеспечения. Также жене Смирнова Елене принадлежат по 10 процентов ООО «Медиа группа «Экспресс Сервис» и «Агентство «Экспресс Сервис». Интересный момент связывает все эти компании: про огромной выручке они показывали неадекватно низкую прибыль. Собственно, аналогичная ситуация наблюдалась и в компании «Стрит Кар».

При чем же здесь Постольников? Здесь играют ключевую роль семейные связи. Он является родичем той самой жены бывшего высокопоставленного правоохранителя из Петербурга Александра Смирнова.

Также журналисты издания NovostiUa отмечают, что при расследовании этого уголовного дела имеются показания, в которых говорится о том, что Постольников прикрываясь родством со Смирновым, угрожал админиресурсом.

P.S.

Несмотря на то, что уголовное дело уже скоро покроется мхом, как-никак события происходили три года назад, сбежавший Антон Постольников не рискует возвращаться в Россию, поскольку здесь его ждут с нетерпением и распростертыми объятиями правоохранительные органы. 15 лет тюрьмы за мошенничество в сфере налогообложения в особо крупных размерах никто не отменял.

Автор: Максим Поляков