АР: Трамп готовится вернуться в политику

Бывший президент США Дональд Трамп намерен восстановить свою политическую активность и начать давать интервью «дружественным» СМИ с целью продвижения собственной повестки дня в Республиканской партии США.

Об этом сообщает в понедельник американское информагентство АР, передает Укринформ.

«Оправданный Сенатом во втором судебном процессе по импичменту, Трамп готовится к следующему этапу своей пост-президентской жизни. Чувствуя подъем от результатов судебного разбирательства, он, как ожидается, выйдет из добровольной спячки в своем клубе в Палм-Бич (штат Флорида) и сейчас рассматривает способы восстановить свое влияние», — отмечается в сообщении.

После того как Twitter заблокировал страницу экс-президента США, он был лишен рупора в социальных сетях, который способствовал бы его политической популярности. Сейчас в окружении Трампа ожидают, что он вернется к практике давать интервью дружески настроенным СМИ после недель молчания.

Кроме того, Трамп оказался в конфронтации с Республиканской партией, которая потерпела глубокий раскол после атаки на Капитолий 6 января. В связи с этим он провел встречи с политическими консультантами, чтобы обсудить усилия и помочь республиканцам вернуть под контроль Палату представителей и Сенат на промежуточных выборах 2022 года.

В связи с этим отмечается, что Трамп «зациклен» на том, чтобы отомстить республиканцам, которые проголосовали против него по делу об импичменте или мешали его усилиям отменить результаты выборов в ноябре.

Один из соратников Трампа в Конгрессе США сенатор Линдси Грэм после разговора с бывшим президентом заявил, что он готов «восстанавливать» Республиканскую партию США.

Как сообщал Укринформ, 13 января Палата представителей объявила президенту Трампу второй импичмент за его каденцию с обвинением в подстрекательстве к мятежу. На прошлой неделе в Сенате США начались судебные слушания по этому вопросу. На голосование в субботу верхняя палата не смогла набрать две трети голосов для того, чтобы признать Трампа виновным по обвинениям Палаты представителей США.