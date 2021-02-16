ГБР отцепилось от приятелей Деркача, незаконно получивших земли

Печерский суд Киева отменил арест земельного участка площадью 7,48 га в Обуховском районе Киевской области.

Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на постановление от 8 февраля.

Этот и еще два участка — всего 19 гектаров — на Днепре были арестованы в январе прошлого года в уголовном производстве о злоупотреблении властью или служебным положением.

В 2010 году председатель Обуховской РГА по согласованию с и.о. начальника управления Госкомзема в Обуховском районе передал в собственность 23 гражданам участки общей площадью 42 га для ведения личного крестьянского хозяйства.

В дальнейшем владельцем участков 9,84 га и 1,97 га стал Антон Симоненко, еще 7,48 га приобрел Юрий Берко. Их связывают с народным депутатом Андреем Деркачем.

Антон Симоненко был помощником народного депутата Андрея Деркача в последних трех созывах парламента.

Юрий Берко имеет общий бизнес с женой Деркача Оксаной Тереховой.

В сентябре 2019 г. инспекторы Держгеокадастру обнаружили, что отвод участков произошел с нарушением законодательства. Кроме того, участки расположены за пределами Обуховского района и города Киева, поэтому их отвод в собственность осуществлен неуполномоченным лицом.

Уголовным производством занималось Государственное бюро расследований. Именно по ходатайству следователя Бюро суд арестовал участки Симоненко и Берко.

Но в феврале 2021 г. в Печерский суд обратился адвокат Берко, который сообщил, что уголовное производство постановлением следователя ГБР Кунды С.С. закрыто. Причины закрытия в судебном решении не приведены.

Поскольку потребность в аресте отпала, суд арест земли отменил.