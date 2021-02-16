Арестович сравнил партию Порошенко с женским общежитием ПТУ. Геращенко обиделась и ушла из эфира Свободы слова

Народный депутат от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко досрочно покинула эфир программы Свобода слова, обвинив спикера украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексея Арестовича в сексистских высказываниях.

По словам Арестовича, партия «ЕС» деморализует украинских военнослужащих и работает «по российским нарративам».

«Кто деморализует украинских военных? Не вы? Не ЕС, когда сочиняете сказки о том, что им запрещают,… не дают стрелять. Вы же их и развращаете, вагнером этим всем, Медведчуком… Вы открыто работаете против национальной безопасности государства, информационной составляющей. Это официальное заявление… Да, я обвиняю ЕС в том, что вы работаете в соответствии с российскими нарративами… Я уже не раз говорил, как вы себя ведете, к чему вы скатываетесь. Вы внешность президента обсуждаете… не так бронежилет сидит, не так каска — вы же до уровня женского общежития опустились ПТУшного такого в том, что вы делаете», — сказал он.

В свою очередь Геращенко заявила, что не может находиться в эфире в котором «идет сексизм», при этом никто из присутствующих в студии это не пресекает. Нардеп также отметила, что на высказывания Арестовича должен отреагировать вице-премьер по вопросам европейской интеграции.

«Подобную риторику от представителя партии власти ни в одной европейской стране трудно себе представить», — заявила Геращенко, покидая студию.

Во вторник, 16 февраля, Арестович извинился перед женскими общежитиями.

«Приношу свои искренние извинения женским общежитиям за сравнение их с «ЕС»,- написал он в Facebook.