Названі чотири серйозні побічні ефекти популярного знеболюючого

Розтягування, головний біль та інші хворобливі відчуття часто не вимагають звернення до фахівця. У таких випадках люди приймають знеболюючі, щоб повернутися до звичного способу життя і повсякденних справ. Однак один з популярних препаратів здатний викликати серйозні побічні ефекти.

Йдеться про знеболюючий під назвою ібупрофен. За даними Національної служби охорони Здоров’я Великобританії (NHS), більш ніж у однієї людини з 100 проявляються побічні ефекти у вигляді запаморочення, нудоти, нетравлення шлунка і головного болю. Але це не все.

У ряді випадків ібупрофен здатний привести до більш серйозних проблем зі здоров’ям, пише Express. Як відзначили в NHS, з них особливо виділяються чотири побічні ефекти. При їх появі варто негайно звернутися до лікаря. Які ж їх ознаки?

кров в блювоті і чорний стілець, що може говорити про кровотечу в шлунку;

кров у сечі, утруднене сечовипускання, опухлі щиколотки, це вказує на проблеми з нирками;

сильний біль у грудях або животі, що є наслідком виразки шлунка або кишечника;

утруднене дихання і погіршення симптомів астми.

Ще може бути алергічна реакція на ібупрофен. У числі її ознак відзначаються свербіж, почервоніння і лущення шкіри, хрипи, тиск в грудях і горлі, опухлий язик.

: lhealth.info

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