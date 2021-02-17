Инициатор «Цепи солидарности» в поддержку Юлии Навальной Дарья Серенко получила 600 угроз

Художница и фемактивистка Дарья Серенко получила более 600 угроз и оскорблений от женоненавистников из «Мужского государства» в связи с акцией «Цепи солидарности», которые прошли 14 февраля. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на саму активистку.

Серенко была одним из инициаторов женской «Цепи солидарности и любви», которая 14 февраля выстроилась в Москве и Петербурге в знак солидарности с Юлией Навальной и политзаключенными женщинами — сама она в акции участия не принимала, но создала страницу акции в фейсбуке.

После этого она и другие активистки начали получать угрозы от сторонников Владислава Позднякова — блогера-женоненавистника, который пытался создать движение «Мужское государство» и в 2018 году был осужден на два года условно за возбуждение ненависти (позже приговор отменили).

Накануне акции 14 февраля Поздняков и другие сторонники «Мужского государства» публиковали и личные данные участниц и участников СоцФем Альтернативы и призывали прийти на Старый Арбат и «перекрикивать активисток, вырывать плакаты, снимать на камеру крупным планом и ********* [обзывать] на видео».

Серенко удалила большинство оскорблений, присланных ей.

«Сегодня я об этом пожалела, это было неосмотрительно, надо было все собрать. (…) Это были угрозы типа: мы узнаем твой адрес, мы придем за тобой, озирайся по сторонам, мы посадим тебя на бутылку, мы придем изнасилуем тебя, мы знаем, где живет твой муж, мы убьем твоих животных. У меня две кошки — прикольно было прочитать еще угрозы животным», — сказала Серенко.

Одним из таких комментаторов, к примеру, был Роман Литасов, тренер в омском фитнес-клуба Flex Gym. «Животное конченное. Фемки не люди. Привет от Позднякова» — такое сообщение он отправил как в инстаграм, так и в соцсеть «ВКонтакте» активистки.

Теперь для Серенко принципиально, чтобы клуб сделал какое-то заявление по его поводу. «Если он состоит в „Мужском государстве“, он еще тренирует девушек, то, вполне возможно, он может сливать данные девушек, которых он тренирует», — поясняет активистка. Сам Литасов отказался отвечать на вопросы корреспондента «Медиазоны», сказав, что готов разговаривать только «за определенную плату».

Но гораздо сильнее, чем угрозы, художницу напугало появление в телеграм-канале Позднякова фотографий, на которых она подходит к дому родственников. На фото попал и адрес. Выкладывая эти снимки, Поздняков написал, что его «камрады проследили за ней и задокументировали ее эпичный **** [отъезд]».

Одновременно художница не понимает позицию компании Telegram, которая удалила канал с данными силовиков, но игнорирует многочисленные жалобы на каналы Позднякова и его последователей.

«Правильно ли я понимаю, что Павел Дуров лично поддерживает насилие в наш адрес? Угрозу нашей жизни и здоровью?» — написала активистка в Фейсбуке. По ее словам, никакой реакции со стороны компании пока не последовало.