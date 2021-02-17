Приставы отобрали за долги женские трусы и выставили их на аукцион

Сотрудники исполнительной службы в Кривом Роге изъяли за долги женское нижнее белье и выставили его на аукцион. Об этом написал в Facebook народный депутат от партии «Наша Украина» Алексей Кучеренко.

Их можно приобрести 22 февраля. Стартовая цена составляет 19,41 грн. Один человек уже подал заявку.

Лот «нижнее женское белье, зеленого цвета с черным узором, фирма BAMBOOPIDRE, размер L» появился в системе электронных торгов арестованным имуществом, созданной Минюстом 12 февраля. Гарантийный взнос согласно анкете лота – 0,97 грн.