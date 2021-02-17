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Приставы отобрали за долги женские трусы и выставили их на аукцион

17.02.2021

Сотрудники исполнительной службы в Кривом Роге изъяли за долги женское нижнее белье и выставили его на аукцион. Об этом написал в Facebook народный депутат от партии «Наша Украина» Алексей Кучеренко.

Их можно приобрести 22 февраля. Стартовая цена составляет 19,41 грн. Один человек уже подал заявку. 

Лот «нижнее женское белье, зеленого цвета с черным узором, фирма BAMBOOPIDRE, размер L» появился в системе электронных торгов арестованным имуществом, созданной Минюстом 12 февраля. Гарантийный взнос согласно анкете лота – 0,97 грн. 

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