Сніжана Бабкіна знялася у пікантній фотосесії

Підписники ахнули, побачивши оголене тіло спокусливої дружини відомого українського музиканта Сергія Бабкіна Сніжани. Жінка зважилася на відверті зйомки, замість ліфчика прикривши себе рукою, а також приспустив джинси і показавши білизну. Такі спокусливі кадри з’явилися в її Instagram. Повідомляє ukrainianwall.com.

Українці полюбили цю пару ще з шоу “Танці з зірками”, де Сніжана показала свою майстерність і заодно навчила чоловіка гарно танцювати.

35-річна Сніжана з дитинства почала займатися танцями і пов’язала свою професію з цим видом мистецтва, проте зараз вона працює в якості менеджера свого чоловіка.

Крім того, вона ще й займається веденням особистого марафону, в якому ділиться з жінками своїми знаннями в області астрології, дає поради по красі, харчуванню, занять йогою і іншою корисною інформацією.

Також жінка дає і поради по налагодженню відносин з чоловіками. Власне, під своїм знімком вона розповіла, що в п’ятницю була дзеркальна дата 12.02. 2021. Оскільки на цю дату припав ще й Місячний Новий рік, в поєднанні з заступництвом Венери цей день було надзвичайно особливим.

Саме цю інформацію і вирішила донести своїм підписникам дружина музиканта. Вона поділилася, що ці дві планети впливають на жіночу енергетику, яка вкрай важлива не тільки для представниць прекрасної статі, але і для чоловіків.

Таку цінну інформацію вона супроводила своїм пікантним знімком. На фото дружина музиканта позує топлес, прикривши свій бюст рукою. Крім того, мама трьох дітей ще й похвалилася шикарною жіночною фігуркою.

Вона позує в розстебнутих джинсах, з-під яких видно її трусики. Волосся для такої пікантної фотосесії укладені в елегантну зачіску, а на шиї і одній руці надіті прикраси з бахромою.

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Допис, поширений Снежана Бабкина (@snezhana_babkina)

: trserial.net.ua

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