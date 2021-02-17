У США свині навчилися грати в комп’ютерні ігри: як їм це вдалося

В експерименті з іграми взяли участь 4 свині. Вчені з університету Пердью навчили їх грати у прості ігри на комп’ютері.

2 йоркширських свині Гамлет і Омлет, а також 2 мініпіга Ебоні та Ейворі виявили здібності до комп’ютерних ігор. Суть гри для свиней полягала в тому, що їм потрібно було переміщувати курсор до однієї зі стінок екрану. Тварини робили це за допомогою джойстиків, рухаючи їх мордами.

Кожна тварина виконала цю задачу частіше показника випадкового збігу. Тобто свині розуміли взаємозв’язок між рухом джойстика та курсору. Результати дослідження опублікували в науковому журналі Frontiers in Psychology.

Тварині непросто зрозуміти, що її поведінка впливає на щось ще. Те, що свині можуть робити це, повинно змусити нас замислитися над тим, чому ще вони здатні навчитися і як таке навчання може вплинути на них, – ділиться Кендіс Кроні, провідна авторка дослідження.

Свиней також вдалося навчити виконувати прості команди, наприклад “сидіти” та “лежати”. Також чотириногі вміють шукати їжу у загоні за допомогою дзеркал. А грати в ігри вони готові навіть не заради ласощів, а просто заради контакту з людьми.

: pets.24tv.ua

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