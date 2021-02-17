Жалобні прикраси британської королеви Вікторії виставили на торги Sotheby’s (фото)

Медальйон, брошка і підвіски, які королева Вікторія замовила в пам’ять про свою померлу дочку Алісу, продадуть на аукціоні Sotheby’s.

Відповідно до традиції Вікторіанської епохи, деякі з цих пам’ятних прикрас містять волосся принцеси, пише Daily Mail.

На торгах представлять 350 предметів, що належать праправнучці королеви — Патрісії Нетчбул, 2-й графині Маунтбеттен Бірманської, яка померла у 2017 році. Серед лотів будуть сімейні портрети, меблі роботи Томаса Чиппендейла та унікальні коштовності.

Девід Макдональд, фахівець Sotheby’s і глава відділу продажів на аукціоні, сказав, що прикраси виготовлені з оніксу, агату і діамантів, і їхня оцінна вартість не надто висока, проте ці прикраси мають пряме відношення до королеви Вікторії, яка правила Великою Британією та колоніями понад 63-х років і це може викликати інтерес колекціонерів.

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Допис, поширений Sotheby’s (@sothebys)

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Допис, поширений Sotheby’s (@sothebys)

: lemonade.style

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