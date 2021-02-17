Падіння дівчинки з 14 поверху. Поліція розслідує справу як «умисне вбивство»

Правоохоронці встановлюють усі обставини трагічної події

За фактом загибелі дівчинки в результаті падіння з балкона 14 поверху на вулиці Княжий Затон у Дарницькому районі столиці поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Трагедія сталась у понеділок, 15 лютого. 13-річна дівчинка, місцева мешканка, впала з балкона 14 поверху. Неповнолітня загинула на місці.

Слідчо-оперативна група проводить перевірку та з’ясовує деталі інциденту.

«Зібрані відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Дарницького управління столичної поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У рамках досудового розслідування правоохоронці встановлюють усі обставини та причини цієї події», – інформує поліція.

У лютому вже було декілька випадків падіння підлітків з висоти. Так, 1 лютого у Дніпровському районі 16-річна дівчина випала з дев’ятого поверху. Дівчина була госпіталізована з закритою черепно-мозковою травмою, забоєм м’яких тканин голови, тулуба та кінцівок.

Того ж дня у Шевченківському районі 16-річна дівчина випала з п’ятого поверху. Вона з політравмою госпіталізована.

: glavcom.ua

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