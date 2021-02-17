Глава Подмосковья Воробьев, нашел у себя «под носом» Цыбаня

ГК «Выбор» депутата воронежской облдумы Александра Цыбаня возводит в Волоколамске Московской области завод объемно-блочного домостроения (ОБД). Благодаря реализации этого проекта девелопер получит от местных властей земли под застройку собственными жилкомплексами. Цыбань зашел на подмосковный строительный рынок еще в 2018 году, а сейчас, очевидно, пытается на нем закрепиться. Воронежскому парламентарию удалось «навести мосты» с губернатором Андреем Воробьевым?

О том, что ООО «Выбор-В» (структура ГК «Выбор») планирует построить в Волоколамске завод, сообщила пресс-служба регионального министерства жилищной политики. Более того, в министерстве не скрывают, что параллельно «Выбор» ищет подходящие площадки для возведения жилых домов в Подмосковье. Это означает, что губернатор Воробьев точно в курсе того, что Цыбань сейчас «покоряет» его вотчину и таким образом может его радушно «встречать», передает корреспондент The Moscow Post .

Связь между Воробьевым и Цыбанем налаживалась с 2018 года: на рынок Новой Москвы воронежский девелопер пришел в сотрудничестве с крупным местным игроком АО «Инвесттраст», возводящим два микрорайона в рамках комплексной застройки «Новые Ватутинки».

Застройщика связывают с семьей экс-губернатора Тульской области Владимиром Груздевым, который после ухода с руководящего поста в 2016 году сделался советником своего преемника, Алексея Дюмина. А так как Подмосковье и Тульская область являются соседними регионами, нет сомнений, что Груздев хорошо знаком с господином Воробьевым. Не исключено, что именно Груздев и свел его с Цыбанем.

Примечательно, что сам Груздев, еще будучи главой Тульской области, жить предпочитал в Подмосковье: как писал «Собеседник» , там у него появилась резиденция площадью 2013,4 кв. м в «деревне миллионеров» «Агаларов Эстейт», а у его супруги – шикарные хоромы в 2935,6 кв. м в поселке класса de luxe «Жуковка XXI». В общем, как говорится, соседку Груздев явно любил больше, чем родную «жену» — Тулу…

Подергал за все «ниточки»

Цыбань успел посотрудничать и с Юрием Жуковым — бывшим мажоритарным акционером ГК «ПИК» Сергея Гордеева, который, по слухам, всё еще остаётся в числе её совладельцев и играет в компании одну из первых скрипок. Сейчас «ПИК» активно застраивает как Москву, так и область.

Структура подконтрольной Жукову «Национальной нерудной компании», «Вяземский щебеночный завод», имела долю в том самом «Выбор-В» до середины декабря прошлого года. Но зачем Жукову заходить в строительную сферу Подмосковья такими «окольными» путями, если, вероятно, он может действовать через уже устоявшегося игрока — Сергея Гордеева? По всей видимости, таким образом на рынок пытались «завести» Цыбаня.

К слову, еще во времена активного участия в жизни «ПИКа», Жуков прославился своими весьма специфичными методами ведения бизнеса, отдающими «рейдерским» душком. И как тут не вспомнить, что основатель девелоперской группы, Сергей Гордеев, является выходцем из «Росбилдинга» — компании, которую РБК в своих публикациях открыто назовыло «крупнейшим российским рейдером».

Похожие слухи ходят и о господине Цыбане — дескать, он может достаточно «жестко» разбираться со своими оппонентами. Что ж, если все это правда, то понятно, почему воронежский и московский бизнесмен «спелись».

Создается впечатление, будто бы Цыбань, желая закрепиться в Московской области, стучался во все двери. Ведь 10%-ную долю в «Выбор-В» имеет Сергей Сорокин, который также выступает гендиректором и совладельцем ООО «БС групп» — застройщика и инвестора жилого комплекса «Западный остров» в Красногорском районе Подмосковья. Получается, что партнеру скандального воронежского коммерсанта по проекту завода ОБД не понаслышке знаком регион.

Сорокин также успел попробовать себя на ниве подмосковных госзаказов — связанное с ним ООО «Западный остров» имеет четыре подряда от Администрация Сельского Поселения Ильинское. И выдавались они, начиная с ноября 2013 года, а Воробьев стал полноправным губернатором как раз с ноября 2013. Какое чудесное совпадение! Может ли быть такое, что бизнесмен имеет некое общее дело с политиком?

Сорокин и Цыбань, которые, очевидно, не первый год хотят вдоволь «покормиться» в Московской области, объединили свои усилия, для покорения строительного рынка региона. А ведь ходят слухи, что без ведома местного губернатора ни одна компания на это поле не ступит — нужно получать от него «добро». Такое внимание к строительной области вполне объяснимо, ведь родной братец политика Максим Воробьев сам активно застраивает регион со своим «Самолетом». Что если последний внезапно «приземлится» в Воронеже — не для этого ли налаживаются связи с парламентарием из области?

Воронежский стиль — в Подмосковье

ООО «Выбор-В» Цыбань контролирует не напрямую, а через свою супругу Ларису Цыбань, на которую записано также несколько других структур «Выбора» в Воронежской области, где компания считается одним из главных игроков на рынке. Это вообще в стиле депутата — записывал бизнес он также на свою дочь и зятя. Видать, для того, чтобы избежать к себе лишних вопросов. Но они все равно возникают. Если взглянутьь на то, как господин Цыбань работает в своей вотчине, то появляются некоторые опасения по поводу того, что он может устроить в Подмосковье.

Вспомнить, например, новость о строительстве подмосковного завода прошла на фоне решения Ленинского райсуда Воронежа, который признал ООО «Специализированный застройщик «Выбор-Север» виновным в сносе корпусов бывшего хлебозавода №1 на Фридриха Энгельса и оштрафовал его на 750 тысяч рублей, писал De Facto . Снос построек, которые являются объектом культурного наследия, в свое время вызвал бурю несанкционированных протестов среди общественников и даже политиков. Но господина Цыбаня, который удобно обосновался в Воронежской области, чье-то недовольство ни капельки не волновало.

Подобное равнодушие можно проследить и на примере другой ситуации, когда подконтрольная ему строительная фирма успела возвести несколько этажей будущего комплекса «Задонье Парк» на хуторе Ветряк еще даже до начала публичных слушаний по этому вопросу. Конечно же, никаких санкций к предпринимателю после этого не последовало.

По слухам, девелопер может применять весьма жесткие методы в работе. Слухачи не раз обращали внимание и на стиль ведения бизнеса Цыбаня — дескать, он мог намеренно банкротить структуры, «отжимая» их активы, а также «кидать» своих партнеров. Ранее об этом подробно писал The Moscow Post .

Вспоминаются и по-настоящему жуткие истории. Например, как в район одной из его строек попали жители частных домов, которые не желали покидать «насиженное» место. И тут внезапно в этом месте началась череда пожаров. Не будем строить никаких догадок, однако подобные совпадения не могут не беспокоить.

К слову, на этом истории с огнем не заканчиваются. Однажды на подконтрольной ему стройплощадке «Грин парк» произошел пожар, о чем писал «Абирег» . В августе 2016 году в его вертолетном клубе случилось ЧП — тогда вертолёт компании совершил жесткую посадку, зацепив линию электропередач. Кстати, позднее правоохранители выяснили, что этот клуб катает людей, не имея на то соответствующих лицензий.

Несмотря на подобные инциденты, бизнесмену безопасность будто бы безразлична. Так, например, жители дома в центре Воронежа оказались фактически заложниками стройки Цыбаня: тогда перекрыли единственный проезд для аварийных служб.

Кажется, что в Воронежской области господин Цыбань чувствует себя весьма вольготно, если не сказать, безнаказанно. Сможет ли он перестроиться в Подмосковье или продолжит работать в излюбленном стиле? Тем более, что, вероятно, он имеет поддержку от главы региона, а также влиятельного Юрия Жукова.

Подписывайтесь на наши каналы ЯНДЕКС.ДЗЕН , ПУЛЬС , GOOGLE NEWS