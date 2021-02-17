Журналисты просят СК и Генпрокуратуру найти «управу» на Дмитрия Рогозина

Уважаемые Игорь Викторович, и Александр Иванович! Я, как главный редактор Сетевого издания The Moscow Post которое осуществляет свою деятельность на основании ст. 29 Конституции РФ, Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» (Свидетельство о регистрации Средства массовой информации Эл № ФС 77-58429. выданного 25.06.2014 Роскомнадзором), повторно прошу Вас вмешаться в оказываемое на нашу редакцию давление со стороны генерального директора государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, так как предыдущее обращение в Генпрокуратуру не возымело должного действия.

Наша редакция уже публиковала Открытое письмо на имя Генпрокурора РФ Краснова И.В. , в котором мы рассказали о беспрецедентном давлении со стороны органов полиции на нашу Редакцию.

После опубликования на сайте издания статей «Рогозин – «могильщик» российского космоса?» и «Грабеж» с удвоенной «Энергией?», посвященных госкорпорации «Роскосмос”, по заявлению Рогозина Д. А., дознавателем 2-го отдела дознания ГУВД России по Москве Леоновым К. Ю. было возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 128.1. УК РФ «Клевета».

О вопиющей ситуации с космодромом «Восточный» редакция подготовила несколько серьезных аналитических расследований. Еще одна острая тема — ситуация с модулем «Наука» для МКС, который пока не может взлететь, поскольку строительство модуля идет более 15 лет. Неоднократно в расследованиях звучали вопросы: куда в ведомстве Дмитрия Рогозина уходят бюджетные миллиарды, в какую «черную» дыру? То есть, по сути, The Moscow Post ставит вопросы государственной важности.

Но о непрозрачной деятельности ГК «Роскосмос” постоянно пишут многие федеральные СМИ. В большинстве публикаций прослеживается резкая критика как деятельности самой госкорпорации, так и ее руководителя. Прочему же мишенью для беспрецедентного давления руководство ГК «Роскосмос» избрало именно редакцию The Moscow Post? Это удивительно, поскольку взвешенные, аналитические материалы.

The Moscow Post не идут ни в какое сравнение с рядом резких статей, опубликованных в других федеральных изданиях.

Возможно, разгадка может крыться в том, что редакция The Moscow Post затронула семейные интересы Дмитрия Рогозина? В частности, бизнес- интересы его сына, Алексея Рогозина, который ушел с государственной службы? Журналисты The Moscow Post довольно долгое время защищают дольщиков, которые пострадали от рейдерских действий главы компании «Киевская площадь» Года Нисанова. Именно в структурах Нисанова с апреля 2019 года работает Алексей Рогозин.

Давление Дмитрия Рогозина на независимое издание The Moscow Post мы рассматриваем как воспрепятствование законной журналистской деятельности (ст. 144 УК РФ).

Однако сотрудниками Генпрокуратуры наше обращение от 15 июля 2021 г. было спущено «на тормоза» и направлено в прокуратуру Москвы, откуда мы получили лишь «отписку», в которой сообщается «Законность решений о возбуждении уголовных дел прокуратурой города проверена в предусмотренный уголовно-процессуальным законодательством срок, основания для их отмены не установлены. Дела возбуждены при наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступлений»

При этом ни слова не сказано о правомерности действий сотрудников правоохранительных органов.

В настоящий момент по состоянию здоровья, я момент нахожусь за границей и вернуться в Россию не имею возможности. В том числе из-за ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19.

У нас за плечами половина судебного разбирательства с господином Рогозиным, которое в настоящий момент находится в апелляционной инстанции. Однако и на судебном разбирательстве все не закончилось. Сейчас на редакцию издания и меня, ее главного редактора, оказывается давление со стороны МВД.

Между тем после обращения в Генпрокуратуру давление на журналистов The Moscow Post только усилилось. Так 8 января 2021г. во время рождественских каникул следователь МВД Смирнова Татьяна Алексеевна (УВД ЗАО г. Москвы) позвонила на мой личный мобильный телефон и потребовала, чтобы я явился к ней на допрос. Никакие доводы, что я болен, нахожусь за пределами России, а также введением в связи с пандемией в стране где я нахожусь комендантского часа Смирнову не убедили. Более того, она попыталась мне учинить допрос по телефону. После разъяснения моим адвокатом Чангли А.И. неправомерности ее действий она начала забрасывать меня, повестками на допрос, не реагируя на мои письменные ответы, о невозможности не него явится.

При этом Смирнова Т. А. не идет открытым путем, и не отправляет официально на мое имя как должностному лицу Главному редактору издания The Moscow Post запросов и писем. Для этого она использует мой личный email.

По состоянию здоровья я на данный момент нахожусь за границей и вернуться в Россию не имею возможности. В том числе из-за ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19.

Однако следователь Смирнова просто не верит, что я нахожусь не в России. Более того, она не ограничивается попыткой морального давления на меня.

В редакцию The Moscow Post, юридический адрес которого прописан в Санкт-Петербурге, приходили правоохранительные органы по поручению Смирновой Т.А., чтобы осуществить выемку документов.

На протяжении всего спора пресс-служба «Роскосмоса» всячески открещивается от действий Дмитрия Рогозина, уверяя, что заявления он подает не как представитель госпорпорации – то есть, не как должностное лицо, а как частое. Тем не менее, когда мы направили в «Роскосмос» запрос, где уточнили – с чем именно связана подача заявлений господином Рогозиным и где в статьях указана клевета — пресс-служба-таки дала самостоятельную без решения суда правовую оценку нашим действиям заявив, что мы «распространили заведомо ложные сведения, которые порочат честь, достоинство и подрывают репутацию. Это, по нашему мнению, свидетельствует о том, что глава Роскосмоса Рогозин Д. А. использует свое служебное положение для достижения личных целей, которые могут состоять в попытке воспрепятствования журналисткой деятельности.

Кроме того, Дмитрий Рогозин является публичным лицом. В соответствии с практикой Европейского суда по правам человека, границы допустимой критики в отношении политика, шире, чем в отношении частного лица и политик должен выказать большую терпимость.

В свете всего вышеуказанного подозрения в том, редакция The Moscow Post просит о содействии Генеральной прокуратуры РФ, и Следственного Комитета РФ поскольку, на наш взгляд, сейчас происходит ничто иное, как воспрепятствование законной журналистской деятельности (ст. 144 УК РФ). В соответствии со статьей 29 Конституции Российской Федерации гарантируется свобода массовой информации, цензура запрещается.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 37, 124, 140, 141, 144.ч2., 145 УПК РФ повторно прошу:

1. Провести проверку по законности возбуждения вышеуказанных уголовных дел и отменить незаконные и необоснованные постановления органа дознания.

2. Дать поручение сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации провести проверку в порядке ст. 144-145 УПК РФ по признакам преступления предусмотренного ст. 144 УК РФ «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов» и принять процессуальное решение.

С уважением,

Главный редактор

Сетевого издания The Moscow Post

А. Л. Козлов

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