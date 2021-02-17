Як швидко вилікувати нежить у дитини

Напевно усім давно відома народна мудрість, – лікуєш нежить, він триває 7 днів, а без лікування – тиждень. Та все ж полегшити симптоми можна.

Якщо заклало ніс і дихати стало важче, не потрібно негайно бігти по краплі хімічного походження. Є безліч безпечних способів, що дозволяють позбутися нежитю за один день засобами, які практично завжди є на кухні у господині:

1Усім знайомий часник. Його цілющі властивості знайомі нам змалку. Але допоможе він не тільки при прийомі перорально, а може стати чудовим варіантом для приготування відвару. Досить додати 2-4 зубчики на 1-2 склянки води (200-400 г) та закип’ятити. Пити відвар слід упродовж дня. Якщо нежить слабкий – досить однієї склянки: 5 “доз” по 40 грам. Якщо сильний – заварюйте дві склянки і пийте щогодини ті ж 40 грам (вистачить на 10 прийомів).

2Не менш ефективний яблучний оцет. Для приготування цілющого напою потрібно змішати в чашці теплої води столову ложку меду та 2 столові ложки оцту. Пити потроху упродовж дня.

3Але найдієвішим способом залишається інгаляція. Для її приготування потрібно закип’ятити воду і додати кілька крапель ефірних олій. Чудовий вибір – олія хвої, евкаліпта або м’яти. Треба накритися рушником і вдихати пари.

4Звичайний сольовий розчин послужить відмінним фізрозчином. Для його приготування потрібна одна столова ложка солі (можна взяти звичайну або морську) та дві чашки теплої води. Розчин закопується в ніс за допомогою піпетки.

5Для тих, хто не любить ефірні олії або має на них алергію, існує альтернативний варіант – це використання олії евкаліпта. Можна просто вдихнути кілька крапель або покласти на подушку на ніч просочену серветку. До ранку нежить зникне.

6Перевірений метод – це гарячий душ. Дуже гарячий. Звісно, використовувати його слід у разі, якщо немає проблем з тиском, судинами або серцем. Приймати потрібно 2-3 рази на день, а після водних процедур тепло закутатись.

7Під час застуди потрібно багато пити, але найкраще пити не просто воду, а трав’яні чаї. Вони не тільки допоможуть очистити кров від шкідливих токсинів, а й наситять організм корисними речовинами.

8Швидко та ефективно усунути закладеність можна, з’ївши щось насправді гостре – хрін, часник, чорний перець або перець чилі. Такий метод допомагає боротися навіть з синуситом і гайморитом. Після появи сліз і печіння потрібно ретельно прочистити ніздрі.

9Гарячий томатний сік, у який додана чайна ложка лимонного соку і кілька зубчиків часнику. Пити напій потрібно декілька разів на день.

10Найефективнішим засобом проти нежиті є фенугрек – це спеція, яка у нас відома під назвою гуньба. Нежить відступає дуже швидко.

: nashamama.com

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