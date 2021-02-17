Навальный выступит с последним словом на суде 20 февраля

Алексей Навальный, над которым проходит суд по «делу о клевете» в адрес ветерана Второй мировой войны, выступит с последним словом 20 февраля.

Как сообщает «Интерфакс», заседание начнется в 14:00. Ранее обвинение потребовало оштрафовать Навального на 950 тысяч рублей, а защита — оправдать оппозиционера.

Адвокат политика Ольга Михайлова на прениях заявила, что Навальный «не оклеветал потерпевшего, а высказал суждение о людях, принявших участие в ролике, и читающих преамбулу Конституции». Ранее на процессе эксперт со стороны защиты лингвист Анатолий Баранов заявил, что в комментарии политика, в котором обвинение усматривает клевету, нет фактов, которые можно было бы оценить как истинные или ложные, а есть только оценочное суждение.

В этот же день в 10:00 в Мосгорсуде должны рассмотреть жалобу защиты оппозиционера на замену ему условного срока на реальный по делу «Ив Роше».