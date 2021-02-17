Люта негода: у Києві лише за добу отримали обмороження троє людей

У Києві за вчора, 15 лютого, через переохолодження або обмороження до лікарів звернулося шестеро осіб – по троє з кожної з причин. Про це журналісту УНН повідомила керівниця пресслужби Департаменту охорони здоров’я КМДА Наталія Вишневська.

Цитата:

“Протягом 15 лютого з переохолодженням до нас звернулося 3 осіб, з обмороженням — 3”, – зазначила Вишневська.

Доповнення

Вишневська повідомляла, що за минулі вихідні у Києві через переохолодження або обмороження до відповідних служб було направлено 11 осіб.

Додамо, Україну накрила нова хвиля холоду, яка протримається 16-17 лютого і піде на спад вже у четвер, 18 лютого.

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