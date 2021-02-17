ВАКС дал шесть лет судье-взяточнику

Высший антикоррупционный суд 16 февраля вынес приговор судье Раховского суда Закарпатской области Ивану Тулику.

Его судили по двум эпизодам коррупционной деятельности, пишет Судовий репортер.

В 2018 году к судье Тулику обратился водитель с просьбой помочь избежать административной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Судья вернул протокол полиции на дооформление. Когда дело поступило в суд повторно и система автораспределения передала его председателю суда Виктору Емчуку, судья Тулик пообещал повлиять на этого судью. Дело действительно было закрыто за отсутствием события и состава правонарушения. Судья Тулик получил 400 долларов вознаграждения. Председателю суда о подозрении не сообщали.

В январе 2019 года судья Тулик рассматривал гражданское дело о взыскании 130 000 грн долга, где истцом был упомянутый выше водитель. Тулик пропросил неправомерную выгоду за принятие решения — 15-20 процентов от суммы долга. Вскоре судья в помещении своего кабинета получил 10 тыс грн и был задержан.

Судью приговорили к 6 годам лишения свободы с лишением права занимать должности судьи на 3 года и конфискацией всего принадлежащего ему имущества. Приговор вступит в законную силу через 30 дней со дня его провозглашения, если не будут внесены апелляционной жалобы.