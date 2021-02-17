Игорь Учитель “пилит” на электричестве

С подчиняющимся Одесскому облсовету КП «Облтрансбуд».

Областное коммунальное предприятие объявило торги на поставку электроэнергии, на которые кроме ООО «Юг-Газ» из группы одесского спонсора «слуг» Игоря Учителя подалась только мутная киевская контора ООО «ЦЭК», за два года выигравшее только один тендер ГП обслуживания воздушного движения Украины.

Ни одна из контор, как очень часто бывает на подставных торгах, не торговалась, и выиграло вполне ожидаемо ООО «Юг-Газ».

Тут надо отметить, что ООО «Юг-Газ» вообще славится любовью к завышению стоимости — в прошлом году, к примеру, попало в скандал с поставками газа для «Укрзализныци» по двойной цене.

Эта закупка — не исключение. КП «Облтрансбуд» решило закупить у Учителя электроэнергию более чем на миллион по цене в 2,4 тыс. гривен за один мегаватт-час (в документах это нигде не указано, но, судя по всему, речь идет о втором классе предприятий с точкой подключения со степенью напряжения до 27,5 кВ).

Мы ознакомились с действующими тарифами и вуаля: «Одессаоблэнерго», которое и производит электричество в Одесской области, с начала года по тарифу второго класса продает его по 890 гривен за мегаватт-час. Приобретя его по этой цене, ООО «Юг-Газ» получит «профит» с каждого мегаватт-часа более чем в полторы тысячи гривен, общая сумма, которая при этом уйдет Учителю в карманы — более 664 тыс. гривен при общей стоимости закупки в миллион.

“Одесский Городовой”