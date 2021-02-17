Житель Кривого Рога угрожал взорвать квартиру родителей Зеленского из-за маленькой пенсии

В Кривом Роге 58-летний мужчина пригрозил взорвать квартиру родителей президента Владимира Зеленского из-за своей маленькой пенсии.

С таким заявлением он 15 февраля около 21:15 позвонил на линию «102» и к «минеру» выехал наряд патрульных. Об этом пишет «Информатор» со ссылкой на источники в полиции.

Отмечается, что по телефону местный житель выразил недовольство тем, что он получает всего 2000 гривен пенсии. Поэтому сообщил, что взорвет квартиру родителей гаранта.

Прибыв к месту жительства заявителя патрульные полицейские выявили, что тот находился в состоянии алкогольного опьянения. Общаясь с копами, пенсионер изменил свои показания и заявил, что ничего не минировал и не планирует, а «просто хочет лично пообщаться с Зеленским».

Однако, за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, мужчине таки может грозить от 1 до 6 лет заключения (ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины). Детали инцидента выясняются.