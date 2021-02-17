У Києві через ожеледицю за день травмувалося 120 людей

Протягом понеділка, 15 лютого, у Києві через ожеледицю травмувалося 120 людей. Про це журналісту УНН повідомила керівниця пресслужби Департаменту охорони здоров’я КМДА Наталія Вишневська.

Цитата:

“За 15 лютого через ожеледицю травмувалося 120 людей, з них 11 дітей”, — повідомила Вишневська.

Доповнення

Вишневська повідомляла, що за вихідні у Києві через ожеледицю травмувалося 148 людей.

За словами Вишневської у Києві за вчора, 15 лютого, через переохолодження або обмороження до лікарів звернулося шестеро осіб – по троє з кожної з причин.

Нова хвиля холоду протримається в Україні ще 16-17 лютого, а послаблення морозів очікується вже у четвер, 18 лютого.

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