Ишаев признан виновным в растрате 7,5 млн

Об этом сообщает корреспондент The Moscow Post .

«Суд установил, что Ишаев совершил растрату», — постановила судья Лариса Семёнова.

Бывшего губернатора обвиняют по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Во время прений гособвинение запросило ему семь лет тюрьмы. Другой фигурант дела, гендиректор представительства «Роснефти» в крае Геннадий Кондратов, может получить четыре года колонии.

Ишаева задержали 28 марта в Москве. Тогда же в здании правительства Хабаровского края и в офисах, где работают члены семьи экс-губернатора, проходили обыски.

В «Роснефти» отметили, что служба безопасности в результате расследования выявила злоупотребления в деятельности, все найденные материалы, доказывающие виновность фигуранта дела, были переданы правоохранителям.

Следствие утверждает, что в 2014-2019 годах Ишаев, пользуясь служебным положением, осуществил растрату более 7,5 млн рублей, которые принадлежат «Роснефти». Он обеспечил договора по аренде помещения на более 280 квадратных метров по завышенной стоимости с подконтрольной ему ООО «Бейс». Помещение использовалось для нужд представительства «Роснефти» в крае, директором которого был Кондратов. Тот лично подписал договор и перевел деньги. Ишаев получил средства и возможность ими пользоваться по своему усмотрению.

8 апреля 2019 года стало известно, что частично Ишаев возмести ущерб «Роснефти» на 5,7 млн рублей. Деньги тогда перевела его дочь Юлия. В декабре того же года Басманный суд Москвы арестовал средства экс-губернатора на 9 млн рублей, $13 тыс., €500, 759 китайских юаней и 2 тыс. японских иен.

В июле прошлого года СК переквалифицировал дело на организацию растраты в особо крупном размере (ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ), и уже 23 июля Генпрокуратура утвердила обвинение.

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проинформирован об уголовном деле Ишаева. Партия «Единая Россия» приостановила его членство на время следствия.

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