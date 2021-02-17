Экс-руководителей входящей в «Росатом» компании арестовали по подозрению в хищении 209 миллионов рублей

Бывшего гендиректора крупнейшего в стране предприятия по внедрению систем безопасности на гособъекты «Элерон» Вячеслава Коновалова арестовали по подозрению в многомиллионных хищениях. Об этом сообщает «Коммерсант». «Элерон» входит в структуру «Росатома».

По версии следствия, он похищал деньги под видом закупки у фиктивных фирм мелких товаров.

Обвиняемым по делу также проходит бывший главный бухгалтер организации Ирина Смолдырева, ее отправили под домашний арест.

Хищения обнаружили в 2019 году во время аудиторской проверки, после которой Коновалова, который работал на предприятии с 2000 года, и Смолдыреву уволили.

По версии следствия, гендиректор в сговоре с бухгалтером занимался хищениями с 2015 года. Они заключали фиктивные контракты с не ведущими финансово-хозяйственной деятельности фирмами на покупку мелких товаров, не требующей документального оформления договора поставки. Среди них были канцелярские принадлежности, офисная техника и другие. Следователи подсчитали, что ежемесячно фигуранты дела похищали около четырех миллионов рублей, всего они похитили 209 миллионов рублей.