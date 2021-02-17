OCCRP и «Трансперенси»: сын замгенпрокурора России вел бизнес с подозреваемыми в отмывании денег в Австралии

Сын заместителя генерального прокурора России Алексея Захарова Дмитрий с 2015 года был партнером предпринимателей из Иркутска, работавших на горнодобывающем предприятии «Байкалкварцсамоцветы» и подозреваемых в Австралии в отмывании денег.

Об этом сообщается в новом расследовании OCCRP, «Трансперенси Интернешнл – Россия», «Важных историй» и телеканала ABC. Покупка доли в компании Захаровым-младшим, которому на тот момент был 21 год, совпала с отказом Генпрокуратуры России поддержать Австралию в расследовании дела об отмывании денег.

Партнеры сына замгенпрокурора получили миллионы долларов из Китая и Гонконга

В 2015 году сын замгенпрокурора стал владельцем 16% фирмы «Део», которой принадлежат одно из старейших предприятий по добыче полудрагоценных камней в Иркутской области — «Байкалкварцсамоцветы». Тогда ему был 21 год, он учился на четвертом курсе Московского государственного юридического университета.

Большую часть предприятия (84%) контролирует Андрей Гудков — один из девяти россиян, которых в Австралии в 2013 году заподозрили в отмывании денег, так как их доходы, указанные при подаче документов на визы, противоречили поступившим на их счета 30 миллионам долларов. Правоохранительные органы Австралии предположили, что россияне могли получить деньги через схему отмывания денег с использованием несуществующих торговых операций.

Тогда счета россиян заморозили и направили в Генеральную прокуратуру запрос о помощи в расследовании. Однако там так и не ответили.

После того, как Захаров-младший стал совладельцем «Байкалкварцсамоцветы», у семьи начала появляться дорогостоящая недвижимость

В декларации замгенпрокурора Алексея Захарова указано, что у него в собственности есть только пятиметровый погреб. Однако у его родственников в собственности недвижимость на сотни миллионов рублей.

К примеру, в 2015 году Захаров-младший купил квартиру площадью 135 квадратных метров в жилом комплексе «Дом на Смоленской набережной» в Москве стоимостью 135 миллионов рублей. А в 2017 году — квартиру в 100 квадратных метров в жилом комплексе «Мосфильмовский» стоимостью около 50 миллионов рублей.

Мать замгенпрокурора и бабушка Дмитрия пенсионерка Валентина Захарова владеет несколькими квартирами общей стоимостью более полумиллиарда рублей.

У сына замгенпрокурора были и другие сомнительные бизнес-проекты

Сын замгенпрокурора занимается бизнесом примерно с двадцати лет. Партнером по одной из его ранних фирм — «Первой лифтовой компании» — была, в частности, жена бывшего начальника департамента строительства Минобороны Максима Ченгаева.

В 2018 году Дмитрий Захаров получил статус страхового брокера компании «Согаз», которую сейчас возглавляет племянник экс-генпрокурора Антон Устинов, учившийся на одном факультете Саратовской юридической академии с его отцом.

occrp.org