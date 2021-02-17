Чиновников подвело «чувство» Локтя

Как передаёт корреспондент The Moscow Post , Следственный Комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении директора муниципального предприятия «Управление капитального строительства» (УКС) мэрии Новосибирска Константина Головина по подозрению в мошенничестве и получении взятки при строительстве детских садов. Возглавляемая им структура выступает заказчиком всех крупнейших инфраструктурных объектов города, а сам он считается протеже и назначенцем скандального новосибирского мэра Анатолия Локтя . Собственно говоря, в отношении последнего давно уже ходят некомплиментарные слухи, но даже на этом фоне задержание Головина стало настоящей информационной «бомбой».

Наблюдатели задаются вопросом — а сколько мэр Локоть усидит в своем кресле, если вдруг окажется, что Головин действительно в чем-то виноват? Тем более, речь идет о социальных объектах.

В итоге в отношении Константина Головина возбудили сразу несколько уголовных дел по статье мошенничество и получение должностным лицом взятки в значительном размере за незаконные действия. По версии следствия, директор УКСа в 2020 году подготовил поддельные документы и принял невыполненные работы при строительстве детского сада на улице Спортивной в Ленинском районе города. В общем-то, классика жанра.

Судя по версии следствия, Головин мог приказать подчиненным принять невыполненные работы по еще одному объекту — детскому саду в Октябрьском районе, за что якобы получил взятку в 130 тыс. рублей авиабилетами. Об этом пишет «Тайга.Инфо» .

Тем более, что, как пишет «Московский комсомолец» , следствие считает, что Головин мог использовать подконтрольную фирму для подготовки фиктивных документов. Сейчас трудно сказать конкретно, о какой фирме может идти речь, но в глаза бросается контора «Сибремонтсервис», которой владеет Сергей Шемяковский.

Она является одним из крупнейших подрядчиков УКСа Новосибирска, да и вообще новосибирской мэрии с общим портфелем заказов в 4,9 млрд рублей. С одним только УКСом, которым непосредственно руководит Головин, у неё контрактов на почти на 2 млрд рублей, а с ГКУ НСО «УКС» — на 2,6 млрд рублей.

Именно эта компания проводила работы по капитальному строительству здания детского сада по ул. 9 ноября в Октябрьском районе Новосибирска. Стоимость объекта — 279 млн рублей. Она же возводила здание детского сада-яслей по ул. 9 Ноября, 49 в Октябрьском районе ценой в 22 млн рублей. Возможно, какой-то из них имеется ввиду, когда СМИ говорят о потенциальных нарушениях при стройке детсада в Октябрьском районе.

Самое интересное, что в контроле строительных работ по детсаду по ул. 9 ноября в Октябрьском районе должен был принимать участие сам мэр Анатолий Локоть. Об этом пафосно сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска. Это что же получается, — «контролировал, да не доконтролировал»?

В том же контрольном совещании должны были принимать участие и заместитель мэра Алексей Кондратьев, глава департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев, и.о. главы администрации Октябрьского района Александр Колмаков, и… директор МКУ «Управление капитального строительства» Константин Головин вместе с директором ООО «Сибремонтсервис» Сергей Шемяковский. «У семи нянек дитя без глазу» — так получается?

Эта же контора строила здание детского сада по улице Авиастроителей в Дзержинском районе города стоимостью 30 млн рублей. И она же, опять, проводила строительные работы при стройке детского сада по ул. Спортивной в Ленинском районе, о котором также упоминали правоохранители.

Тем более, что «Сибремонтсервис» уже должна была привлечь внимание в контексте судебных разбирательств. Компанию пытались привлечь к административной ответственности по заявлению Инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области. Повод — нарушения, выявленные ведомством при контроле за строительством детского сада по ул. Спортивной. В том числе, нарушения проектной документации.

Фирме выдали предписание нарушение устранить, что и было сделано. Однако, сама суть в том, что нарушения все-таки могли иметь место. В итоге судебное разбирательство закончилось в пользу компании, посмотреть решение можно тут . Но неясно, могло ли тут иметь место какое-то телефонное право, или все было абсолютно законно. В любом случае, эта ситуация должна была обратить внимание мэрии на того, с кем и как она заключает контракты.

Если предположить, что «Сибремонтсервис» мог быть как-то, хоть каким-то образом замешан в возможных махинациях — а пока никаких доказательств нет, то нужно внимательней присмотреться к другим конторам, к которым мог иметь отношение упомянутый Сергей Шемяковский. Потому что деньги, который могли быть получены через УКС, точно так же могли бы и вывести из компании. Ведь структура получала контракты не один год.

И здесь внимание привлекает уже ликвидированное в 2017 году предприятие ЗАО «УК Бизнес-Капитал». Только не она сама, а партнеры господина Шемяковского. Последний был там генеральным директором. А вот владели структурой трое граждан — Михаил Колмогоров, Андрей Серпенинов и Юрий Колесников. При этом господин Колмогоров владеет 50% в странной компании «Недвижимость К». Она занимается, как нетрудно понять, недвижимостью. Только дела что-то там не спорятся.

По итогам 2019 года у компании нулевая стоимость активов, нулевая выручка, убыток в размере 879 тыс. рублей. При этом в структуре трудятся всего 2 сотрудника при уставном капитале в 12,5 тыс. рублей.

Еще одна контора Колмогорова — ЗАО «Росмедпром», которая также занимается деятельностью, связанной с недвижимостью. У неё вообще не оказалось ни выручки, ни прибыли по итогам 2019 года. Зато в собственности компании каким-то чудом нарисовались активы на 94 млн рублей. Не является ли все это признаками фиктивности, не моги бы через эти компании потенциально выводиться деньги с госконрактов? Ответа нет.

В мэрии Новосибирска это никак пояснить не могут – все-таки конторы частные. А почему мэр Анатолий Локоть не интересуется, с какими компаниями и какими предпринимателями ведет дела УКС под руководством Головина? Или, наоборот, интересуется, но интерес этот, скажем так, другого рода?

Скандалы продолжаются

В контексте этого скандала нельзя обойти стороной и другой, может быть, даже более значимый, который разразился в октябре 2020 года. Тогда правоохранители задержали еще несколько человек из мэрской команды Анатолия Локтя. Об этом пишет издание «Атас.Инфо» .

В руках правоохранителей оказался руководитель управления по жилищным вопросам новосибирской мэрии Денис Ковалев. Также арестован Дмитрий Рыбалко, занимавший эту должность прежде. Тогда в администрации прошли обыски. Возбуждены уголовные дела по фактам превышения должностных полномочий.

Как пишет «Атас.Инфо» , якобы были выявлены махинации с муниципальными контрактами на покупку квартир за 249 млн рублей в пяти домах на улице Большой и Зорге. Как считает следствие, чиновники сознательно перечислили строительным компаниям — «НСК Девелопмент» и «Доступное жилье Новосибирск», — всю сумму стоимости контракта, хотя должны были выплатить не более трети от этой суммы.

Якобы, строительным организациям незаконно достались 202 млн рублей. Оба застройщика позже стали банкротами. В связи с этим возникает вопрос — а не фиктивное ли это банкротство, под прикрытием которого из структур предварительно могли вывести пару сотен миллионов рублей?

Это выглядит тем более странно, что, как писали журналисты РИА «ФАН» , новосибирская мэрия не раз отказывалась раскрывать информацию по компаниям, занимающихся долевым строительством. Горожане попытались это выяснить и для этого инициировали внесение изменений в городской устав, согласно которым, информация о девелоперах должна быть открытой. Но, видимо, правоохранители «разработали» эту тему раньше общественных активистов.

Оказалось, что у «НСК Девелопмент» мэрия приобрела 44 квартиры в ЖК «Рихард» для переселения людей из аварийного жилья. Как сообщает «Тайга.Инфо» , прокуратура завела несколько дел в отношении девелопера. Всего его подозревают в нанесении ущерба в 850 млн рублей дольщикам и мэрии.

При этом в учредителях застройщика числится компания с ограниченной ответственностью «Спиди Стар Интернешионал», зарегистрированная в Гонконге. Уж не отправились ли деньги из Сибири прямиком в Южную Азию? И это при убытках структуры в 14 млн рублей и нулевой выручке…

И это только то, что может иметь конкретно криминальный душок. А ведь есть еще вопросы об эффективности расходования бюджетных средств в целом – вне контекста этих скандалов. Еще в 2019 году Контрольно-счетная палата Новосибирска проверяла городской бюджет, и обнаружила, что 300 млн рублей оказались потрачены неэффективно.

Речь об отчете за 2018 год на мартовской сессии Горсовета. При этом общий объем нарушений, выявленный в финансово-бюджетной сфере, составил свыше 1,4 млрд рублей, причинённый городу ущерб — 211 млн рублей. Об этом также сообщает «Тайга.Инфо» .

Проверке подвергались сразу 26 структурных подразделений мэрии, более 60 муниципальных предприятий. Среди них проштрафились «ДЭУ №1», «Центра управления городским автоэлектротранспортом (ЦУГАЭТ)», «Управления дорожного строительства» и другие. Судя по всему, этот тревожный звоночек был администрацией Новосибирска проигнорирован — ведь должны они были навести порядок, провести аудит, проверить объекты, на которые выделяются миллионы и даже миллиарды рублей?

На фоне всех этих событий, складывается впечатление, что кольцо вокруг новосибирской мэрии все больше сжимается. И куда вообще смотрит губернатор Новосибирской области Андрей Травников? Ведь если окажется, что Головин и указанные выше задержанные в чем-то виноваты, то вопросы будут задавать не только мэру Локтю, но и главе региона. А это неизбежно выведет всю историю на федеральный уровень — и тогда в своих креслах могут не усидеть оба.

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