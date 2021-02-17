Чиновница Алюшина с окладом более 200 тыс. грн инициирует увольнения госслужащих и сокращение расходов на них

Глава Нацагентства Украины по вопросам государственной службы Наталья Алюшина хочет сокращать вакансии для госслужащих, при этом сама зарабатывает более 200 тыс. гривен в месяц

На днях прошло заседание Координационного совета по вопросам реформирования государственного управления, на котором обсудили индикаторы будущей стратегии реформирования государственного управления на период до 2025 года.

Один из основных его вопросов — оптимизация вакансий государственных служащих и важность реализации реформы оплаты труда. Его инициировало Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы и ее председатель, а докладчиком стала его глава Наталья Алюшина. Она заявила следующее:

«Ми говоримо про велику кількість вакансій на державній службі. Статистика дійсно невтішна, станом на кінець 2020 року, вона сягала майже 40 тисяч. І причини тому різні: хтось чекає відновлення конкурсів, хтось використовує їх для економії фонду оплати праці держоргану та інші. Цей фонд є основою для встановлення надмірних надбавок за інтенсивність. Щоб вирішити це питання, НАДС підготувало проект закону, що передбачає дієвий механізм скорочення вакансій, на які протягом року не було призначень.

Законопроектом визначені складові зарплати, поділ на основну та додаткову частини, обмеження у 30% для премій і надбавок. При цьому розміри посадових окладів мають встановлюватися на основі класифікації посад відповідно до Каталогу типових посад.

Крім цього, НАДС підготувало проект Порядку формування фонду оплати праці в державному органі. Цей документ має врегулювати питання раціонального розподілу коштів Держбюджету шляхом обґрунтованого планування видатків на оплату праці. Для забезпечення реальних потреб кожного державного органу НАДС пропонує планувати видатки на середньооблікову чисельність працівників + 10% вакансій».

Основным заданием Нацагентства по вопросам государственной службы является сокращение рабочих мест. Сейчас в нем и его территориальных органах, Министерстве финансов, Министерстве цифровой трансформации и Секретариате Кабинета Министров Украины стартовал экспериментальный проект в рамках реформы оплаты труда.

В каждом из этих пилотных органов образованы классификационные комитеты, которые в течение февраля проводят классификацию всех государственных должностей, предусмотренных в их штатном расписании. После чего Нацагентства обобщит эти данные и передаст на рассмотрение Кабмину.

Так что сокращение госслужащих не за горами.

Наталья Алюшина очень легко рассуждает о фонде оплаты труда и сокращение вакансий, ведь ее личное финансовое состояние только улучшается.

Если посмотреть на ее декларацию за 2019 год, то можно обнаружить что ее общий доход составил 950 тыс. гривен, из них:

Наличными на тот момент она имела 1 млн гривен.

В 2020 году ее финансовое состояние значительно улучшилось, ведь только за декабрь 2020 года она получила заработную плату от Нацагентства в размере 209 тыс. гривен.

Ее общий доход за 2020 год пока неизвестен, но наверняка он будет впечатляющим. Конечно, в такой ситуации Алюшина может спокойно делать заявления по оптимизации фонда оплаты труда и сокращениям штата. Хотя стоило бы начать эту самую экономию и оптимизацию с нее лично. Так было бы справедливо и показательно.

Андрей Пшеничный dubinsky.ua