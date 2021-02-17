Як безкоштовно завантажити і встановити Windows 10

У цьому матеріалі ми, звичайно ж, не будемо розглядати піратські варіанти. Поговоримо лише про цілком легальний спосiб отримати Windows 10.

Для початку варто пояснити, що технічно завдання установки Microsoft Windows 10 на ваш комп’ютер складається з двох частин.

Перша — завантажити образ операційної системи і встановити його.

Друга — активувати систему.

Відразу зауважимо, що дана стаття буде присвячена першому питанню.

З другим все досить просто. Або у вас є право активувати систему (ключ, вшитий в «залізо», або отриманий іншим способом), або ні.

Якщо він у вас є, то і турбуватися нема про що. Якщо у вас його немає, то ця стаття вам точно не допоможе його дістати.

Зрозуміло, Microsoft не так вже сильно заважає користувачам які не активують Windows на своїх комп’ютерах. Це означає, що навіть якщо ваше операційна система не активована, ви зможете використовувати комп’ютер.

Інше питання, що настирливі нагадування про активацію можуть кого завгодно довести до сказу. Як і неможливість персоналізувати свою операційну систему — на не активованiй версії Windows ви навіть не зможете поміняти кольори інтерфейсу операційної системи.

Але ми поговоримо про інше.

Найчастіше користувачі, у яких з операційною системою щось трапилося, не знають, як відновити її без установочного диска. Раніше це була досить тривіальна задача. Але тепер в більшості випадків немає ні дисків, ні власне CD-Rom в сучасних ноутбуках.

Поговоримо про те, де взяти Windows 10 для того, щоб з мінімальними витратами сил і часу відновити працездатність свого комп’ютера.

Скачайте образ Windows 10

Для початку вирушайте по цьому посиланню на сайт Microsoft.

Виберіть версію Windows, яка вас цікавить (Home або Professional), і натисніть кнопку Завантажити.

На ваш комп’ютер встановиться додаток MCT, яке дозволить завантажити необхідний образ системи і зробити установку з нього, або ж підготувати завантажувальну «флешку» на базі USB-носія відповідного обсягу.

В процесі у вас буде можливість вибрати не тільки версію Windows 10, але і її основну мову.

Для простоти система запропонує самостійно визначити, яка версія Windows рекомендована для вашого комп’ютера.

Установка Windows 10

Тут теж проблем бути не повинно.

Якщо ви працюєте в Windows, яку вам просто потрібно перевстановити заново, ви можете зробити це відразу, як тільки завантаження системи буде завершено.

Якщо ж ви завантажуєте систему не та тому комп’ютері, який збираєтеся «рятувати», то можна використовувати утиліту Microsoft для того, щоб записати образ Windows 10 за зовнішній носій — наприклад, на флешку.

Потім можна використовувати її для установки Windows 10 на інший комп’ютер.

Власне, багато користувачів вважають за краще в будь-якому випадку заново перевстановлювати Windows з носіям. Це називається «чистою установкою», оскільки в такому випадку можна відформатувати жорсткий диск (або SSD-накопичувач) вашого комп’ютера і отримати систему з нуля.

Наведене вище посилання на скачування дозволить також завантажити образ Windows в тому випадку, якщо ви використовуєте комп’ютер на Linux або Mac OS.

: nv.ua

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