Директор одесского Евротерминала Александр Эйсмонт оказался беглым уголовником с фальшивым румынскими документами

Тема махинаций и злоупотреблений в Одесском порту обсуждается годами. Главный схематозник в этой афере – одиозный Александр Эйсмонт и его детище ООО «Евротерминал», с помощью которого он почти полностью монополизировал все таможенные проходы к порту. Что известно о схематозах?

Масштабные аферы в Одесском порту уже давно беспокоят Президента: причем здесь ООО «Евротерминал»

ООО «Евротерминал» давно славится своими схематозами, о которых знают даже в высших эшелонах власти. Напомним, во время одного из посещений Одессы президент озвучивал много скользких для Эйсмонта вопросов. К примеру, задавались вопросы о схемах с буксирами. А именно о том, что буксиры , которые принадлежат стране, то есть, являются государственной собственностью, передаются в аренду частным лицам по неправомерно заниженным ценам. Но и это еще не все. Делается это посуточно, что волшебным образом обходит стороной какие-либо вопросы со стороны правоохранительных органов.



Еще один вопрос, который интересовал президента, монополизация компанией «Евротерминал» всех процессов в Одесском порту.



А как вам ответ, что около 1!!! процента грузовых авто попадает в Одесский порт «другими путями». 1 %!!! Это тонкий юмор?

А вот «предположение» тогдашнего заместителя АП Гончарука о том, что «в Одесском порту существует целая преступная группировка, контролирующая контрабанду», вообще прекрасно.

Выражение лица Эйсмонта тогда было весьма неспокойное, а руки скрещены в жесте защиты…



Только вот поговорили, высказали свое «фе», а что дальше? А по факту – НИЧЕГО. Схематозы, как были, так и есть. Монополия «Евротерминала» во главе с Эйсмонтом только крепнет год от года.

Вход на таможню в Одесском порту монополизировал Александр Эйсмонт со своим ООО «Евротерминал»

И яркий пример тому – недавние радостные новости от компании о том, что они завершили строительство железнодорожной ветки в Одесский порт. Об этом компания сообщила не только в СМИ, но и на своей странице в социальной сети Фейсбук. Только вот нюансик, интересная ситуация получается. Такая масштабная контора, которой интересуется сам Гарант, как ООО «Евротерминал», так красиво и пафосно информирует о завершении строительства ж/д ветки в Одесском порту, а реакций на странице в ФБ мизер. 23 лайка почти за целый месяц. Как-то печально, вам не кажется?

Хотя отметим, что на Фейсбуке у компании вообще тоска: 570 подписчиков… Или руководство специально не занимается развитием страницы, чтобы было меньше негатива, чтобы народ не начал копать, а журналисты и эксперты не начали «комментить» и углубляться в тему? Кстати, негативных комментов нет вообще. Если что и было, подчищают. Сейчас, когда в Украине массово закрывают телеканалы по «щелчку пальца», да и не только из-за этого, люди массово переходят в социальную виртуальную плоскость, где пока могут спокойно высказывать свое мнение, которое зачастую «не радует» владельцев страниц (компаний). Возможно, именно так обстоит ситуация и с «Евротерминалом»? Это только предположение, но вполне логичное. Хотя с другой стороны, может, просто не хотят тратить бабло на продвижение?

Ну да, ладно. Суть заключается в другом. На самом деле это еще один шаг к еще большей монополизации таможенного оформления грузов в этом самом порту, схемам, коррупции и т.д.

Александр Эйсмонт: что известно об одиозном директоре ООО «Евротерминал»

Согласно открытому ресурсу OpenData, у Эйсмонта «весьма и весьма приличное приданое»…



3 компании:

Кстати, интересный момент. Перед тем, как попасть в «Евротерминал», Эйсмонт управлял уникальным предприятием «ЮГТЕПЛОПОСТАЧ, ООО», где он и владелец, и, как это ни странно, единственный сотрудник. Ай, молодец, работник на все руки. Всё может.



Но все-таки, сегодня мы остановимся на основной его «кормушке», а именно на ООО «Евротерминал».



Статусный капитал компании составляет более 15 миллионов гривен.



Компания «Евротерминал» является ответчиком/заявителем в 22 судебных делах. Из них 3 криминальных.



А вот подробное состояние дел в ООО «Евротерминал»:

В судебных реестрах по «Евротерминалу» мы видим 93 решения. Обратите внимание на количество криминальных дел…



Прямо-таки криминальное чтиво какое-то получается…

Ко всему этому «букету» стоит добавить тот факт, что «Евротерминал» числится в 7 международных санкционных списках. Но и это еще не всё. В тех же списках числится и сам «хозяин» Александр Эйсмонт.





ООО «Евротерминалу» «море по колено». Монополизация Одесского порта уже ни у кого не вызывает никакого сомнения, если этим еще в 2019 году возмущался сам президент. Только вот почему не было никаких реальных действий для решения этой «проблемы»?

Заметим, что в целом, в информационном пространстве очень мало материалов и об этой весомой компании, и о самом Эйсмонте. И это странно. Вывод – интернет активно зачищается от информации, дабы «не спокушати» публику.

Олег Бойко,