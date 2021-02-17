Свидетель рассказа о роли в «Ландромате» банка Путина

В Тверской суд Москвы поступили материалы дела в отношении экс-главы банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина.

По данным телеграм-канала ВЧК-ОГПК, туда же поступило представление заместителя Генпрокурора Анатолий Разинкин о том, чтобы дело рассматривалось в особом порядке. В документе указано, что Кузьмин заключил сделку со следствием и выполнил все ее условия- назвал всех участников крупнейшего отмывочного канала Ландромат.

В частности он дал показания: о преступных ролях организаторов преступного сообщества Платона В.Н. и Плахотнюка В.Г.; предоставил сведения о ролях и преступных действиях директора казначейства АО КБ «Молдиндконбанк» Платон Е.Н., юриста Пахомова Л.В., занимавшегося приисканием компаний для открытия расчетных счетов в российских банках, а также руководителей и сотрудников ООО КБ «Европейский Экспресс», латвийского банка «TrastaKomercbanka», участвовавших в выводе денежных средств из Российской Федерации; сообщил о преступных действиях владельцев, руководителей сотрудников российских банков: Григорьеве А.Ю., Булгучеве Б.М., Юсупове Р.Х. и Шариповой В.Р. (ОАО АКБ «РЗБ», ОАО Банк «Западный», ОАО ККБ «Кредитбанк»), Власове О.Л. (ПАО «АКБ Балтика»), Магине С.Г. («Интеркапитал-Банк», Банк «Окский», «Маст-Банк», «РНКО РЦ» «ЭнергоБизнес», «ЮНИКОРБАНК»), Моралесе-Эскомилье А.А., Галкине А.А., Галкине Н.А. (ОАО «Смарт Банк»), Ананьеве Д.Н. (ПАО АКБ «Промсвязьбанк») и других российских кредитных организаций предоставил сведения о преступной роли Усатого Р.Г., участвовавшего в выводе из России денежных средств подрядчиков ОАО «РЖД».

Среди обвиняемых по делу Елена Платон (сестра предполагаемого соорганизатора «Ландромата» Вячеслава Платона), крупный теневой банкир Александр Григорьев. Много персонажей «Ландромата» объявлено в розыск, в частности молдавские участники канала – Влад Плахотнюк и Ренато Усатый.

Через «Ландромат», по неофициальным данным, из России было выведено более 21 млрд долларов. Однако, пока в деле фигурирует лишь один установленный клиент «Ландромата»- это ГК «1520», крупнейший подрядчик РЖД. (Ранее ГК принадлежала Борису Ушеровичу и Валерию Маркелову, а сейчас контролируется Ротенбергами). Что и не удивительно. Фамилии, которые всплывают в показаниях, крайне впечатляют. Причем не только возможных клиентов, но и участников «Ландромата». Например, упоминается двоюродный брат Владимира Путина Игорь Путин. Он входил в совет директоров Русского земельного банка (РЗБ). Это банк активно использовался в Ландромате.

Rucriminal.info публикует часть показаний Олега Кузьмина как раз об участии в отмывании Русского земельного банка и его теневых владельцев – Григорьева и Булгучева.

У Григорьева А.Ю. в Банке «РЗБ» был сотрудник по имени Ринат, который выполнял функции казначея. В случае возникновения каких-либо вопросов к «РЗБ» (касательно каких-либо проводок клиентов, вопросы по каким-либо суммам отправленных из банка «Европейский Экспресс» в Банк «РЗБ», либо оборот из Банка «РЗБ» в Банк «Европейский Экспресс») Григорьев А.Ю. предложил мне общаться с Ринатом, однако я предпочел общаться с Григорьевым А.Ю. Что у Рината фамилия Юсупов я узнал позднее. Юсупов Ринат также вел все финансовые операции между «РЗБ» и «ВС Моldindconbank S.А.» и контактировал по ним с Платон Еленой. В конце осени начало зимы 2013 г. у Григорьева А.Ю. и Платона В.Н. произошел какой-то конфликт, в результате которого стало известно, что у Банка «РЗБ» в течении ближайшего времени будет отозвана лицензия. В суть конфликта я не вникал. Примерно в то же время, я узнал, что Григорьев А.Ю. планирует приобрести Банк «Западный», который впоследствии он приобрел (каким образом приобрел, мне не известно), в который впоследствии перешла вся часть сотрудников Банка «РЗБ», в том числе Юсупов Р. Также знаю, что Булгучев Б. был партнером в Банке «Западный».

Как только Григорьев А.Ю. получил контроль над Банком «Западный», стал eго владельцем, Банк «Западный» стал работать с «ВС Мoldindconbank S.A.» по «молдавской схеме». Принцип работы Банка «Западный» с «ВС Мoldindconbank SA» был такой же, что и Банка «РЗБ» по молдавской схеме. Спустя месяц после отзыва лицензии у банка «РЗБ», у банка «Западный» в марте 2014 года была отозвана лицензия. После отзыва лицензии у Банка «Западный» мне известно, что некоторые сотрудники Банка «Западного» перешли в «Кредит Банк», в частности Юсупов Р. Владельцем «КредитБанка» являлся Чилингаров, имени не знаю. Имел Григорьев А.Ю. какое-либо отношение к «КредитБанку», мне не известно.

«КредитБанк» также участвовал в «молдавской схеме»., которую контролировал Юсупов Р. и Чилингаров. Григорьев А.Ю. тоже контролировал ее. ..

Мне известно, что большинство что клиентов, которые работали с вышеуказанными Банками, были клиенты Платона В.Н. О других клиентах Григорьева А.Ю., мне ничего не известно.

В конце весны 2014 г. я вместе с Григорьевым А.Ю. прилетел в Молдову для встречи с Шором Илоном.

Также мне известно о том, что между Булгучевым Б. и Григорьевым А.Ю. весной 2014 г. произошел конфликт из-за Торгового Центра «Сфера», который принадлежал Григорьеву А.Ю. и Буглучеву Б., после которого Булгучев Б. улетел за пределы РФ, куда именно не знаю. Юсупов Ринат после отзыва лицензии у «КредитБанка» перешел во вновь |приобретенный Григорьевым А.Ю. «ДонИнвестБанк», расположенный в Ростове-на-Дону. Также мне известно, что в 2015г. Григорьев А.Ю. и Юсупов Р. были арестованы из-за хищения активов указанного Банка.

Вопрос следователя к обвиняемому Кузьмину О.Е.: Поясните, какова была преступная роль Менделеева С.В. в «молдавской схеме»?

Ответ обвиняемого Кузьмина О.Е.: В 2009 году, после того как Горбунцов Герман (группа компаний «ИнКред») покинул территорию РФ и его холдинг распался, Менделеев С.В. по согласованию с ОАО «РЖД» (Ушеровичим Б.Е.) продолжил управлять Банками «Столичный Торговый Банк» и «ИнвестБанк». В этих Банках уже обслуживались компании подконтрольные ОАО «РЖД». В 2009 году когда Станкевич Иван (младший партнер Горбунцова Г. и Чувилина Петра) стал партнером Раздорожного Бориса (бывший конрагент), который впоследствии вместе с Ушеровичем Б.Е. и Моториным Дмитрием (бывший руководитель «ИнКредБанка» и сотрудник Горбунцова Г.) создали группу компаний «1520», которая стала обслуживаться в Банках, подконтрольных Менделееву С.В.

Менделеев С.В. в подконтрольных ему Банках работал по «молдавской схеме», в том числе обслуживая финансовые потоки группы компаний «1520».

ОАО «РЖД» и группа компаний «1520» подконтрольные Ушеровичу Б.Е., Станкевичу И. и Крапивину А.А открывали расчетные счета подконтрольным им компаний в Банках Менделеева С.В.

Менделеев С.В. контролировал движение денежных средств до конечных получателей нерезидентов, которые он выводил через «молдавскую схему». Какие именно компании нерезиденты получатели денежных средств, мне известно».

Продолжение следует

Тимофей Гришин

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