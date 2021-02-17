Вулканічний попіл і потоки лави: на Сицилії знову прокинувся вулкан Етна (фото)

У вівторок ввечері, 16 лютого, в Італії на острові Сицилія прокинувся вулкан Етна, який знаходиться поряд з містами Мессіна й Катанія.

Виверження з кратера на південно-східному схилі супроводжувалося викидом вулканічного попелу і потоком лави.

Підвищення вулканічної активності було зафіксовано Національним інститутом геофізики і вулканології о 16:10 за місцевим часом (17:10 за Києвом).

підземних поштовхів знаходиться на глибині близько 2900 – 3000 метрів. Посилений тремор супроводжується бурхливою дозвуковою активністю з сигналами великої амплітуди.Міжнародний аеропорт Катанії призупинив свою роботу через виверження вулкану.

: prm.ua

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