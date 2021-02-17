«Почетный Караулов» Анатолия Быкова

«Мочить РУСАЛ» бывшему алюминиевому королю помогает бывший журналист, подменивший КраМЗ КрАЗом

Сложно на фоне происходящего называть «скандальным» какой-нибудь другой ролик на YouTube, кроме всем известного расследования. Отнять лавры у Алексея Навального в то время, как вся Россия обсуждает интерьеры дворца и танцует под «аквадискотеку», кажется, невозможно. Однако Андрей Караулов в прошлом журналист, а ныне такой же видеоблогер, всё-таки рискнул. На его канале появилось, а потом странным образом исчезло интервью, в котором, ни много ни мало, премьер Мишустин обвиняется в продаже Родины американцам. А главным коллективным «злодеем» представлена группа компаний «РУСАЛ» – и в этом Караулов фактически повторяет своего молодого коллегу-оппозиционера.

Подтасовки от мэтра «расследований»

Выпуск и «разогрев» очередной сенсации от Караулова были выполнены с применением новейших медийных технологий. Это когда материал сначала публикуется, потом снимается самим же автором, и по всем мыслимым интернет-ресурсам разносится истерика: кровавый режим снова душит свободу слова!.

Именно так всё было обставлено с 13-минутным сюжетом, в котором Караулов интервьюировал свою давнюю знакомую Татьяну Давыденко – когда-то главу Счетной палаты Красноярского Края, уволенную в связи с утратой доверия, а теперь вероятного кандидата на выборах в краевое Заксобрание. Ролик вышел на канале «Karaulovlife», принадлежащем Караулову, провисел там считанные часы, после чего был удалён. И тут же появился на других каналах, включая довольно известный «Набат», сопровождаемый характерными комментариями. Вот некоторые их них (орфография сохранена): «Спасибо за перезалив видео. Караулова видимо оперативно прижали раз удалил…», «все ищут этот ролик. Спасибо те, кто его сохранил», «Караулову похоже позвонили с Выше и заставили удалить. Скачивайте, перезаливайте и репостите — это похлеще, чем Дворец!..» Ну, в общем, технологии «раскрутки» во всей красе. Вдобавок неведомые PR-специалисты использовали модную сейчас технологию «напугай лоха» (то есть, обывателя – «веерная» рассылка ролика через массовые группы в WhatsApp.

О чем же таком говорили 13 минут Караулов с Давыденко, что так потрясло мир? Если кратко, «сенсация» заключалась в том, что Михаил Мишустин подписал постановление, якобы полностью освобождающее от налогов «Красноярский алюминиевый завод» (КрАЗ) – гиганта алюминиевой промышленности, входящего в группу РУСАЛ Олега Дерипаски. Делается это якобы посредством создания Особой экономической зоны в границах указанного предприятия, а главными выгодоприобретателями проекта Караулов называет американцев, по его мнению, контролирующих РУСАЛ. «Мишустин сделал подарок Байдену к инаугурации», – заключает блогер, которому робко поддакивает Давыденко, судя по видео, не совсем понимающая глубины такого вывода.

Скажем сразу: постановление правительства о создании ОЭЗ «Красноярская технологическая долина» действительно было подписано 29 декабря прошлого года, а сам проект уже давно не новость. Он активно обсуждается в СМИ и деловых кругах примерно с середины 2019 года, причем обсуждается публично, с массой экспертных мнений и документов в открытом доступе.

И вот другие блогеры, посмотревшие ролик Караулова и не поленившиеся обратиться к материалам проекта, нашли занятную нестыковку. Бывший телеведущий и бывшая чиновница на ютьюбе говорят о КрАЗе, а в официальной презентации проекта, как и во многих других документах, территорией ОЭЗ обозначен «Красноярский металлургический завод» (КраМЗ) – совершенно другое предприятие! Также принадлежащее РУСАЛу, но по масштабам примерно раз в 10 меньшее. Вот как об этом нюансе пишет Виктор Самусенко – красноярский журналист, и автор нескольких популярных телеграм-каналов:

«В постановлении Мишустина о создании «Красноярской технологической долины» речь не идет о КрАЗе, там подразумевается КраМЗ. Если вы вдруг не из Красноярска, поясню: это металлургический завод, который находится на одной улице с КрАЗом, там занимаются производством всяких штук-дрюк из кразовского алюминия (и не только). И сейчас там полно пустующих цехов. Мишустин, по сути, распорядился (в числе прочего) вложиться в мощности КраМЗа, чтобы запустить туда новых производителей – 6 или 7, около того.

Но это не КрАЗ! КрАЗа эта история вообще никак не касается, кроме того, что они и дальше будут поставлять на КраМЗ свой алюминий. Ни о каких налоговых послаблениях для КрАЗа в постановлении речи не идет. Вы спросите меня – ты что сейчас, КрАЗ защищаешь? Да нет конечно, просто меня поражает такая грубая подмена даже не то что смыслов, а заводов!»

«Как говорил Толя…»

Когда в материалах, претендующих на роль расследования, выявляется столь грубая и откровенная подтасовка, возникает резонный вопрос: откуда ноги растут? Ну, в смысле, кто заказал и оплатил «сенсационное разоблачение».

Караулов с Давыденко, надо отдать должное, эти «ноги» старательно прячут, однако в одном эпизоде всё же случился прокол.

Комментируя один из пассажей Давыденко, Караулов как бы невзначай поминает добрым словом «Толю Быкова», который тоже сокрушался – дескать, распродали Сибирь-матушку проклятым американцам. И здесь забавно даже не то, что этот «Толя» – известный криминальный авторитет Анатолий Быков, бывший «алюминиевый король», который сейчас пребывает в СИЗО по обвинению в двойном убийстве. Забавно другое, что на «распродаже Сибири» сам Быков заработал 110 миллионов долларов «кэшем», и это – документально подтвержденный факт!

Этот эпизод биографии «Толи Быка» мало кому известен даже в его родном Красноярском крае, хотя СМИ в свое время о нем не умалчивали. 6 апреля 2004 года доверенным лицом Быкова – бухгалтером и его личным кассиром Ириной Чехваловой – в присутствии трех швейцарских юристов, гарантов сделки, было подписано соглашение об открытии счета в банке «Кредит Суисс», Цюрих, Швейцария на сумму 110 миллионов долларов США. За эту сумму КрАЗ, который в то время контролировали структуры Березовского, Абрамовича и Дерипаски, выкупал у Быкова 4,004% акций завода за 5 133 477 долларов, права требования по искам о незаконности эмиссии акций КрАЗа – это еще 44 866 523 доллара, и права требований из 4 контрактов от 1999 года – еще 60 миллионов. По среднему курсу 2004 года это примерно 3 миллиарда 190 миллионов рублей, в то время как средняя зарплата в Красноярском крае составляла 8 705 рублей, а пенсия – менее 2 000 руб. Или еще сравнение: полученная Быковым «на руки» сумма в четыре раза превышала весь бюджет на здравоохранение Красноярского края на 2004 год! При том что проданный актив – 28% акций КрАЗа, позднее размывшиеся до 4,004% – достался «Быку» во время дикой приватизации 90-х вообще непонятно как, и без криминала этот передел явно не обошелся. Достаточно взглянуть на ряды памятников «братве» на знаменитом красноярском кладбище Бадалык…

Так что ссылка Караулова на высказывания этого персонажа в рамках рассуждений о «продаже Родины» выглядит не просто смешной, а откровенно циничной. Как и вранье о том, что РУСАЛ принадлежит американцам. В совет директоров группы действительно входят несколько граждан США, и, как известно, благодаря этому холдинг удалось вывести из-под санкций, но контроль остаётся за российской стороной, и налоги идут в российскую казну.

Особенности тюремного пиара

Тот факт, что в потоке своих «обличений» Караулов невзначай упомянул Анатолия Быкова, многое объясняет. Оказывается, даже сидя на нарах по обвинению в двойном убийстве, можно сотрудничать с популярными блогерами и вывешивать на YouTube развесистую «клюкву». Зачем это нужно «Толе Быку», тоже понятно.

19 сентября жители Красноярского края будут в очередной раз выбирать депутатов краевого парламента. Грядущие выборы в заксобрание дают «Быку», пусть призрачный и очевидно последний, но шанс выйти на свободу, несмотря на серьезность предъявленных ему обвинений. Ведь на нары, как мы помним, бывший алюминиевый король «загремел» в статусе партийного лидера – с 2013 по 2016 гг. он заседал в городском Совете депутатов Красноярска, будучи главой фракции «Патриоты России». То есть, при должном пиар-умении и наличии солидного счета в банке «Креди Суисс» его преследование можно представить «политическим». А концепция PR-кампании давно придумана: Быкову, довольно популярному на малой родине, достаточно продолжать громко критиковать «москвичей», продавших Сибирь американцам, – то есть, РУСАЛ.

Но поскольку лично, сидя в СИЗО, он делать этого не может, приходится обращаться к услугам «лидеров мнений». Судя по всему, Андрей Караулов до сих пор относит себя к таковым.

Между тем, в споре опыта и молодости, если сравнивать Караулова с Навальным, выигрывает пока молодость. Расследования Навального хотя бы выглядят убедительными, и в них верят миллионы людей, а реагировать приходится на самом высоком уровне. Работа же Караулова на этом фоне смотрится откровенной подменой понятий. Не сходятся факты? Не беда, давайте заменим КраМЗ на КРАЗ! Ну, и Толю Быка в качестве авторитетного эксперта привлечем. И американцев обязательно – как же грабить родину без них?..

Однако, если на творения Навального президент отвечает словами «скучно, девочки», то на ролик Караулова невольно хочется сказать: «Смешно, девочки!»

Иголкин