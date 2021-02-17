Кто такой певец ЮрКисс и за что ему Путин внезапно дал госнаграду

Награждение медалью ордена «За заслуги перед Отчеством» молодого певца, имя которого многим даже не известно, вызвало бурное обсуждение и негодование в соцсетях.

Некоторые полагали, что новость о вручении высокой госнаграды – накладка, ошибка. Но пост самого ЮрКисса, подтвердившего сей факт, расставил все точки над i. Ошибки не было.

Псевдоним ЮрКисс образован от «Юрий» и «Киселев».

ЮрКисс — сын Владимира Киселева, основателя и владельца «Русской медиагруппы», известного музыкального продюсера, которого называют «другом Владимира Путина». Мама ЮрКисса — певица Елена Север. Это главное, что следует знать о молодом певце. То, что ЮрКисс является членом совета директоров «Русской медиагруппы», следует их вышесказанного само собой.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени ЮрКиссу дали, как он сам сообщил у себя в Instagram, за участие в организации и проведении концертов в Донецке, концертов в Крыму, мероприятий в Луганской Народной Республике и Донецкой Народной Республике. А еще за участие в восстановлении и реконструкции храмов и организации выступлений российских артистов в честь празднования Дня Победы на авиабазе Хмеймим в Сирии.

Организация благотворительных гуманитарных конвоев для ДНР и ЛНР тоже пошла в плюс звезде, которой с родителями повезло, говорят, гораздо больше, чем с талантом.

В официальном Instagram у ЮрКисса 94,6 тысячи подписчиков, на YouTube-канале и того меньше – 11,9 тысячи.

Удачливые братья ЮрКисс и ВладиМир

Это не первое скандальное награждение ЮрКисса. В 2015 году он исполнил со Стешей Маликовой песню «Не торопитесь нас женить» и получил статуэтку «Золотой граммофон», что вызвало бурное обсуждение в музыкальной среде.

У ЮрКисса есть брат ВладиМир, тоже певец. Самая известная сольная композиция ВладиМира – «Письмо президенту» в стиле рэп. Медали у ВладиМира нет. Но это только пока…

sobesednik.ru