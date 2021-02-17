Лікарі розповіли про наслідки надлишку солі в організмі

Сіль підтримує баланс рідини, важлива для нервів і м’язів. Але з цим продуктом потрібно знати міру, передає Хроніка.інфо.

Лікарі розповіли про наслідки захоплення незамінною приправою.

Американська кардіологічна асоціація рекомендує вживати 1,5 г натрію на добу, що еквівалентно трохи менше одній чайній ложці солі. Експерти перерахували ознаки надмірного споживання солі.

Спрага

Основний симптом надлишку солі — постійна спрага і сухість у роті. Так мозок посилає сигнал, що організму не вистачає рідини.

Набряклість

«Передозування» сіллю призводить до збільшення натрію в організмі. Підсумок — утримання рідини і утворення набряку. Крім набряків може спостерігатися здуття живота.

Головний біль

При надлишку натрію судини головного мозку розширюються, що призводить до головного болю.

Високий артеріальний тиск

Надлишки солі затримують рідину, що підвищує навантаження на серце, дестабілізує тиск, погіршує самопочуття.

: freezmi.io

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