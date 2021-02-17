СБУ вызывает Шария на допрос, если он не придет, объявят в розыск

Известного блогера Анатолия Шария, проживающего в Испании и подозреваемого в госизмене, вызывают на допрос в Службу безопасности Украины.

Об этом в спецслужбе сообщили «Украинской правде».

Отмечается, что следственные действия назначены на 22 февраля. В случае, если Шарий в назначенный день не явится на допрос, будет принято решение об объявлении блогера в розыск.

Досудебное следствие продолжается.

Повестка направлена Шарию на электронные адреса, страницы в социальных сетях и в месседжеры. Был и соответствующий звонок на мобильный телефон.

«Судя по последнему посту Анатолия Шария, где он читает текст подозрения, он его получил. То есть, подозрение дошло до адресата», — отметили в СБУ.