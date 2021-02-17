Пьяные нацгвардейцы «при исполнении» подрались на Майдане: в сети всплыло скандальное видео

На Майдане произошло столкновение между бойцами Нацгвардии, охраняющими место проведения акции протеста предпринимателей.

Видео опубликовал Telegram-канал Pavlovsky News,

По утверждению участников акции, нацгвардейцы были в нетрезвом состоянии. На видео зафиксирован момент, как в результате конфликта двое бойцов Нацгвардии роняют на землю своего сослуживца и бьют его руками и ногами. Один из нацгвардейцев пытается их разнять, а четверо сослуживцев просто смотрят на происходящее.

По словам участников акции, МВД просило не обнародовать ролик, а взамен обещало организовать встречу с руководством полиции, чтобы согласовать установк